Mrekullia e dashurisë së zbuluar

Poezi Nga Alda Merini

Irma Kurti sjell në shqip poeteshën e famshme italiane Alda Merini

Alda Merini (Milano, 21 mars 1931 – Milano, 1 nëntor 2009) është një nga poeteshat më të mëdha italiane. Vargjet e saj kanë prekur dhe emocionuar me mijëra breza. Historia e trazuar e jetës së saj është e pranishme në poezitë, veçanërisht në ato të dashurisë. Dashuria së cilës i këndon Merini është e vërtetë, jo e idealizuar, e bërë prej mishi dhe jo vetëm prej shpirti.

Përkëdhelmë

Përkëdhelmë, i dashur

por ashtu si dielli

që prek ballin e ftohtë të hënës.

Mos eja të më përndjekësh edhe ti

me ato kërkime pa kuptim

mbi gjurmët e hyjnores.

Zoti do të mbërrijë në agim vërtet

nëse unë në krahët e tu do të jem.

Njoha tek ti mrekullitë

Unë njoha tek ti të gjitha mrekullitë

mrekullitë e dashurisë të zbuluara

që si guaska më dukeshin sigurisht

ku thithja aromë deti e sipërfaqe

plazhesh të braktisura dhe brenda

dashurisë kam humbur unë si në

një stuhi duke e mbajtur gjithmonë

nën kontroll këtë zemër (e dija mirë)

që e dashuruar ishte me një ëndërr.

Në krahët e tu

Është një vend në botë ku zemra rreh fort,

ku mbetesh vërtet pa frymë

nga emocioni që provon;

ku koha ndalet dhe nuk ke moshë;

ai vend është në krahët e tu,

ku zemra nuk plaket,

ndërsa mendja s’pushon së ëndërruari kurrë…

Atë vend nuk mundem ta braktis

sepse fantazia e magjisë e ndjen ngrohtësinë

dhe jo… s’do të lejoj kurrë që të heq dorë

nga ai që në krahë dashurie më bën të fluturoj.

Puthmë përsëri



Puthmë përsëri në një kërcell

dashurie

dhe mendo për rininë që më

merr dhe vetëm më ka lënë

për aq vite sa s’mbahen mend.

Dhe prandaj nuk do të të telefonoj



Dhe prandaj nuk do të të telefonoj

do të kem nevojë për ato vena që pulsojnë

dhembja than gjithçka

dhembja është një unazë bashkëshortore

që martohet me ty në ëmbëlsi

dhe në modestinë më të egër,

unë sot u martova me dhembjen

dhe u ndava nga ty.

Hapësirë



Hapësirë hapësirë, dua, shumë hapësirë

për të lëvizur përmes plagës së ëmbël:

dua hapësirë për të kënduar për t’u rritur

për t’u endur e për të kapërcyer hendekun

e doktrinës hyjnore.

Hapësirë më jepni hapësirë

që të lëshoj më çnjerëzoren ulërimë,

atë ulërimë heshtjeje që nëpër vite

unë e kam prekur me dorën time.

Ti u largove



Ti u largove,

pas teje le

aromën e qartë të hijes,

o lule e këtij trupit tim

o lloj i munduar bije,

ti ike

një hapësirë ere

që e ngurtësoi zemrën time.

Etiketa: Alda Merini