Ju sugjerojme

Flet gazetari dhe analisti, Lutfi Dervishi

Ndërkohë që koha po kalon dhe dita e zgjedhjeve po afrohet, zgjidhja e krizës nuk duket e afërt. Ekziston mendimi se vendi mund të shkojë në një konfrontim civil? Ju si e vlerësoni situatën dhe a rrezikojmë vërtet një përplasje?

Kemi përpara tri zgjedhje: a) zgjedhje të mira (ku merr pjesë opozita), b) zgjedhje të këqija (opozita mungon), c) zgjedhje e shëmtuar ku nuk ka zgjedhje. Kur përplasen dy vezë, njëra do të thyhet dhe tjetra në mos u theftë do të ndotet… Mund të kemi thellim të krizës politike, por jo konfrontim civil sepse konflikti është nga lart-poshtë dhe jo anasjelltas. Është në dorë të drejtuesve të opozitës nëse do të preferojnë opsionin e konfrontimit të dhunshëm apo të protestës masive!

Ajo që bën përshtypje në këtë krizë është mungesa e ndërhyrjes së faktorit ndërkombëtar. Si e shihni ju këtë qasje të të huajve ndaj krizës politike në vend? Vërtet duan ata që ta lënë zgjidhjen në duart e shqiptarëve?

Opozita bëri një veprim ekstrem 3 muaj më parë për të lënë vetëm kryeministrin para opinionit vendas dhe të huaj. Në fakt më shumë se për keqqeverisjen dhe korrupsionin sot (nga ana e ndërkombëtarëve) flitet më shumë për veprimin ekstrem të “djegies së mandatave”! Ndërkombëtarët nuk duan të krijojnë një precedent me Shqipërinë që mund të përdoret lehtësisht nga brigjet e Adriatikut deri në vendet në kufi me Kinën. Ne kemi edhe huqin që i keqpërdorim sa mundim “ndërkombëtarët”. Deklaratat që japin, ndryshe i lexon shumica e ndryshe pakica, një Twitter i tyre kthehet bëhet viral në median serioze dhe shumë serioze.

Cila mund të jetë formula tek e cila palët mund të shkojnë drejt një zgjidhje? A ka shanse që kjo zgjidhje të vijë duke i bërë të dyja palët të ndihen të fituara ose të paktën jo plotësisht të humbura nga beteja?

E para vullneti/dëshira për ta patur zgjidhje. Pa vullnet për të patur një zgjidhje, asnjë formulë nuk funksionon. Është bërë “refren” këto ditë që duhet ndërruar “sistemi”. Pa bërë një analizë se çfarë shkoi mirë dhe çfarë shkoi keq me sistemin, rrezikojmë që krizën e ardhshme ta takojmë më shpejt dhe fajin ta gjejmë te sistemi i ri.

Zgjidhja e qëndrueshme kërkohet jo duke kënaqur njërin apo të dy, por kërkohet në një kuadër të gjerë duke parë përtej llogarive elektorale të 2019/2020/2021? Zgjidhja mund të kërkohet duke qëndruar te principet dhe parimet bazë. Për shembull: check and balance (kontroll dhe balancim pushtetesh). Cili pushtet e kontrollon/balancon pushtetin e qeverisë?! Parlamenti? Gjyqësori? Media e pavarur? Shoqëria civile? Feja? Formula për zgjidhje ka plot, disa prej tyre janë artikuluar në media- është çështje duam zgjidhje para sherrit apo pas sherrit.

Etiketa: Intervista