Murinjo: S’do vija asnjë qindarkë bast që Liverpul shkon në finale

Në studion e “BT Sport” Mourinjo deklaroi se nuk do të kishte vënë asnjë qindarkë bast për Liverpulin me idenë se do të përmbyste Barcelonën.

“Unë nuk vë bast në futboll, nuk më pëlqen të vendos baste, por nuk do të vija asnjë qindarke që Liverpuli do të luante në finale. ‘Anfield’ mund të bëjë mrekullira. Por, kjo do të ishte më shumë se një mrekulli. 3-0 do të ishte më shumë se kaq. Ata po humbasin 3-0. Sot ata duhet të mendojnë sesi mund të krijojnë mjaftueshëm raste për ta mundur Barcelonën pas disfatës me tre gola. Sot ‘Anfield’ është një vend magjik për të luajtur, një vend shumë i bukur. Kur ne themi do jetë e pamundur, nuk është se ne e bëjmë fakt të kryer, por do të jetë gati e pamundur”, u shpreh ish-trajneri i Mançester Junajtid.

Mirëpo pas sfidën së kthimit në “Anfield” kjo deklaratë iu kthye në bumerang trajnerit portugez, i cili më pas deklaroi:

“Nuk e prisja këtë. Thashë se e pamundur nuk është asgjë. Por nëse është e mundur, ‘Anfield’ është një nga vendet që e bën të pamundurën të mundur. Por duhet ta them, ‘remuntada’ ka vetëm një emër, Jyrgen. Mendoj se nuk ka lidhje me taktikën apo filozofinë, por me zemrën dhe shpirtin që ai ka krijuar te ky grup lojtarësh”.

