Mustafaj: ODIHR duhej të ndërpriste misionin pas dekretit të Metës

Shkrimtari dhe politikani Besnik Mustafaj e vlerëson si tepër shqetësuese krizën politike që po kalon vendi. I ftuar në studion e News 24, Mustafaj u shpreh se tensionet dhe përplasjet po shtrihen në të gjitha baëshkitë e vendit, ku po kërkohet lirimi i ambienteve, të kthyera në KZAZ, pas zhdekretimit të datës së zgjedhjeve nga Presidenti Ilir Meta. Në këto kushte, Mustafaj komentoi edhe deklaratën e OSBE lidhur me përplasjet në disa KZAZ. Ai shton se përfaqësuesit e ODIHR në vendin tonë duhet të kishin ndërprerë misionin.

“Është shumë shqetësuese situata. Nuk ka filluar sot, por ka disa ditë. Problemi nuk është vetëm te bashkitë e drejtuara nga demokratët, por problematike situata është edhe në bashki të tjera si në Skrapar apo dhe Berat. Këto janë paralajmërime të qarta për përballje në ditët në vazhdim deri në datën 30, por edhe pas datës 30. OSBE/ODIHR ka të drejtë të tërheqë vëmendjen në bazë të asaj që ka monitoruar. Por zgjedhjet në Shqipëri zbatohen me dekretim të Presidentit. Në momentin kur Presidenti bën një dekret të dytë, anulon zgjedhjet, OSBE/ODIHR bëhet i panevojshëm. Përfaqësuesit e ODIHR duhet të kishin ndërprerë misionin të nesërmen e dekretit të Presidentit”, u shpreh Mustafaj.

Duke komentuar deklaratat e Ramës se kush shkel pengon votimet në 30 qershor jo vetëm do përfundojë në burg por s’do shkelë as në SHBA e BE, Mustafaj tha se kjo është cenimi i të drejtave dhe lirive të individit.

“Më duket si deklaratë e paligjshme. Nuk e vendos kryeministri. Lëvizja e lirë është një e drejtë e individit. Nuk ka asnjë mundësi të realizohet. Ta çosh në Gjykatën e Strasburgut e shpartallon qeverinë, merr edhe dëmshpërblim madje”, tha ai.

Sa i takon negociatave me BE-në, Mustafaj, në cilësinë e ish-ministrit të Jashtëm u shpreh se edhe në tetor mund të marrim një përgjigje negative.

