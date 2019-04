Mustafaj: Ushtria, për të larguar vëmendjen nga dështimi

Ju sugjerojme

Besnik Mustafaj ka komentuar sot në studion e News24 ngjarjen e Rinasit dhe vendosjen e Ushtrisë atje. Mustafaj u shpreh se nxjerrja e Ushtrisë bëhet vetëm me një ligj të posaqëm dhe me një afat të caktuar. “Kjo bëhet qartazi për të larguar vëmendjen e opinionit nga fakti se Ministria e Brendshme nuk ka bërë detyrën, behet për të larguar vëmendjen nga ky dështim”, tha Mustafaj, duke e quajtur këtë një mizanskenë dhe shpjegimet e kryeministrit, spekullime. Mustafaj tha se në vend të retorikës, qeveria duhet të tregojë kontratën që ka me koncesionarin e Aeroportit të Rinasit, dhe të tregojë konkretisht ku është shkelur ajo, ku nuk janë përmbushur detyrimet.

Përsa i përket krizës politike në vend, Mustafaj u shpreh se nuk sheh shenja për vullnet për dialog nga asnjëra palë. Ai tha se më problematikja në qëndrimin e Palmer, është deklarata se nuk ka ardhur këtu për të zgjidhur krizën. Mustafaj tha se nëse në zgjedhjet e 30 qershorit shkon vetëm qeveria, kjo do të krijonte një praktikë të rrezikshme për vendin.

/MAPO.AL/

Etiketa: Besnik Mustafaj