‘My Heritage’ e nxori greke, Eva ngacmon Elenin: S’je shqiptare?

Këngëtarja me origjinë shqiptare, Eleni Foureira doli nga testi i “My Heritage” me 68.9% origjinë greke dhe me një pjesë tjetër nga jugu i Italisë. Rezultatet e tij u publikuan përgjatë performancës së saj në Eurovision 2019 dhe prodhuan një sërë reagimesh në Shqipëri.

Moderatorja Eva Murati nuk ka ngurruar t’i lërë një koment Elenit në “Instagram”. “Performancë e shkëlqyer, por greke dhe italiane? A s’je shqiptare?”- e ka pyetur ajo ndërkohë që Eleni ia ka kthyer: “Sigurisht që jam, por ishte testi i ADN-së së My Heritage”

Për të gjithë ju që nuk keni informacion për testin e ADN-së nga “My Heritage”, kjo e fundit është një platformë izraelite gjeneaologjike online e cila nuk është tërësisht e besueshme dhe e saktë.

