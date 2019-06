N/Kryetari i KQZ: Dekreti i Metës i pavlefshëm. Do bëjmë zgjedhjet

Ju sugjerojme

KQZ-ja është e ndarë për sa i përket dekretit të Metës për të shtyrë zgjedhjet. Kryetari Klement Zguri tha se KQZ-ja zbaton dekretet e Presidentit. Nga ana tjetër n/kryetari Denar Biba, përfaqësues i mazhorancës tha se dekreti i Metës është “nul” pasi Presidenti nuk ka të drejtë të shtyjë zgjedhjet paafat. Ai tha se ne (KQZ) do vazhdojë me administrin e procesit zgjedhor.

Denar Biba: “Nuk kam dashur ta nismin kështu këtë mbledhje, por ndoshta meriton të thuhet diçka në lidhje me dekretin. Ne vendosëm ta shtynim me 2 orë për tu njohur me brendinë e dekretit. Presidenti Meta më 5 nëntor 2018 nxorri dekretin për zgjedhjet lokale të 30 qershorit. Sipas nenit 92 pika gj presidenti i Republikës cakton datën e zgjedhjeve.

Sot, vetëm 20 ditë nga data e zgjedhjeve, Presidenti i Republikës vendosi shfuqizimin e dekretit duke anuluar 30 qershorin. Ky dekret i dytë që shfuqizon dekretin e parë është një vendim i pavlefshëm. Presidenti ka kompetencë të vendosë një datë tjetër brenda afatit zgjedhor, por jo të vendosë një datë përtej datës që është vendosur, apo si sot që nuk vendosi asnjë datë. Vendimi është i pavlefshëm pasi e la vendin pa datë zgjedhjesh. KQZ ka detyrimin të vazhdojë punën për garantimin e zgjedhjeve të 30 qershorit”.

