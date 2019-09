“Na bëj 6 milionë kriko të mëdha”, nis në Mynih Oktoberfest (FOTO)

Ju sugjerojme

Birra ka nisur të rrjedhë lumë në Mynih, aty ku kanë nisur festimet për Oktoberfest, që është tashmë në edicionin e tij të 186. Kryebashkiaku Dieter Reiter hapi fuçinë e parë të birrës ditën e shtunë dhe siç e do tradita, krikon e parë ia dha guvernatorit të Bavarisë, Markus Soeder.

Pritet që në Mynih të dynden rreth 6 milionë fansa të birrës nga e gjithë bota në festivalin që do të zgjasë deri në 6 tetor. 600 policë dhe qindra roje sigurie kanë për detyrë të ruajnë rendin, ndërsa 50 doktorë do të jenë në gatishmëri për të ndihmuar ata që e teprojnë me birrën. Ashtu si në vitet e kaluara, çmimi i birrës ka pësuar rritje, me një kriko të madhe që kushton 11,8 euro.

Etiketa: birra