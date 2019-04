Ju sugjerojme

Poezi nga Miranda Shehu Xhilaga

Na duhet një urë

na duhet një urë i dashur

të mbartim erërat, qiejt e përflakur,

të gjithë orakujt e diejt

nga njëra faqe e tokës tek tjetra

të kapërcejmë mure, pragje, epoka

paçka se drejt njëri tjetrit të humbur do të ecnim,

si pjesëmarrësit e një dueli.

na duhet një urë i dashur

që të bashkojë brigje vëndesh të pjerrëta

që në humnerë bien

një urë që këmbë, rrota, tanke të blinduar, të korra,

letra të vonuara e përqafime të padhëna

nga “a” në “z” i shpie.

shpesh herë kam menduar

që na duhet një urë hekuri

me parmakë të gdhendur, e përhershme,

mbështetur në këmbët e pishës së kuqe.

por tek e fundit,

një urë na duhet i dashur

veç një urë, sado e shkurtër,

e përkohshme, e lëkundur

për t’u gjendur vetëm pak çaste

nën pjergullën e vjetër

e kur muzgu të bjerë e unë të mos jem

ti të qëndrosh aty me frymën time në gjoks

e fytyrën nga lindja

e të më duash, aq shumë të më duash

sa që të ndërtosh një urë tjetër…

M b r ë m j e

…në shtëpinë me oborr ka rënë muzgu

lakuriqë nate, në kërkim insektesh,

brejnë trupin e gështenjës së vjetër,

të vetëdijshëm gjer në ekstazë për dëmin,

në grupe duke u shtyrë, të uritur gjer në krim

nuk ka shpëtim për degë të brishta

që rriten rreth rrënjës, nuk ka shpëtim

shuhet në ikje, përgjatë kalldrëmit, hapi im…

Shelg lotues

qyteti im merr frymë i rraskapitur

ha keq e ecën i cfilitur

shtëpi e mobiluar pa shije

stinë e ngujuar dimrash të egër

qyteti im, shëmbëlltyrë mungesash

që kurrē më nuk bëhen vizitë

rrugicë e errët, pa dritë

kasollë e braktisur

qyteti im dhënë falas

në pëllëmbë duarsh të ftohta

tokë e lënë pas, pa zot, djerrë

kujtim i shtrenjtë varrosur thellë

që të mos dhembë

vragë me përmasa gjigande

guri i rëndë në subkoshiencë

që gjallon e me tokën lëviz

sa herë bijtë e tij të malluar

nëpër botë japin shpirt…

Pyll dashurie

…kopështi i trëndafilave të mëngjesit

ka një hyrje të fshehtë nga pas

pyll treqind e gjashtëdhjetë e katër plepash me sytë nga qielli

mbjellë frymë më frymë e pak nga pak

kurora fjalësh,

gjethe mendimesh të zverdhura

tharë në trumza kujtimesh që zgjohen

për t’u shndërruar në mërriza

me kokrra të kuqe gjak…

Seta

Sa herë kam ecur me tuta të përvjela

këtyre rrëkeve ku përthyhet dielli!

Me hapa të vegjël, të shpeshtë

rrëzohu e ngrihu, rrëzohu e ngrihu

rrëkeve që turren tatëpjetë…

ujë i ftohtë e gurë plot ngjyra:

të bardhë me pika, bezhë, të zinj e okërr.

Përmes këmbëve të mia

trofta të ndritshme, vezulluese si ëndrra.

Fazanë të mëdhenj, pendëmëndafshtë

fluturonin turra në lartësinë e krahëve të mi

kallamishtet fëshfërinin

në muzgun që joshte gjer në dehje.

Një herë në vit aty lindte dhe mbaronte bota.

Të gjitha ia tregoja qiellit në mbrëmje!

“Sekretet” e mia i shpërndaheshin universit

udhës për në Dorado

për t’i shumëfishuar gjasat

përmbushjes së lutjeve…

vendesh që emrat akoma nuk i dija.

Një herë në vit mendja merrte arratinë hapësirash të tjera

veç drita e mëngjesit në ditën e kthimit

lajmëronte vdekjen…

Verën e fundit, me zemrën shuk e sy të skuqur,

nën një rrasë ovale, lashë një letër

ku me dorën që më dridhej kam shkruar:

“Ky vend di diçka për mua që nuk e di askush tjetër…”

Pa kthim

Në verë,

do të arratisemi në verë.

Këmbëzbathur, fytyrëdjersitur,

pak të etur,

pak të uritur.

Një tren që rrakëllin do të marrim larg

larg smogut e larg gjëmës,

larg kutërbimit të të pëgërës

që ndyn udhët e ushqen rrënjët.

Larg fqinjit që kamionin me aq zhurmë ndez

Në mëngjes e në mbrëmje.

Larg moralit, principeve, rregullave

pritshmërise së tyre e bile edhe pritshmërise tënde.

Të ikim them unë, të ikim!

Jo duke shfryrë por duke u puthur,

Jo me vështrimin pas por me ëndrren e fjetur

që zgjohet e shtriq këmbët.

E ti marrim fushat që na kanë munguar me rradhë:

bëj pipëza, mblidh qershi të egra, ha e mos bëzaj,

aty rrëzë një pishe të gjatë.

Pastaj më puth, më puth pastaj,

më puth, më puth, më puth e më puth prapë

gjer në agim

gjer në muzg

gjer në agim

gjer në muzg

sa ligji i thjeshtë i puthjes

të shkruhet në gjethe mështeknash bërë varg

“kush jep një merr shtatë”.

Ja kështu, të arratisemi, të arratisemi që sot

që unë të bëhem botë

e ti të bëhesh Zot.



loading...

loading...

Etiketa: miranda shehu