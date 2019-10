“Na i shpife!”/ Olta Boka nuk ia përton ndjekësit

Ju sugjerojme

Këngëtarja Olta Boka është përballur së fundmi me një koment që përmban gjuhë aspak etike. Ndonëse ka bërë të qartë se nuk ndikohet nga të tilla mesazhe, Olta nuk ka ngurruar t’i kthejë personit në fjalë një përgjigje publike, që mund të cilësohet fare mirë një mesazh përkundrejt të gjithëve, se çdokush duhet të kuptojë peshën e fjalës.

“Na i shpife me ato dhëmbët e ndarë. As vetes tënde nuk i bën yzmet”-i ka shkruar ndjekësi. “A mjafton një mesazh i tillë për të të prishur ditën? Nëse e njeh veten mjaftueshëm, nëse e pranon veten siç je dhe mbi të gjitha ke mësuar ta duash veten bashkë me ato imperfeksionet që konsideron Andi, atëherë jo!

Unë, Andi, jam shumë e lumtur me veten time dhe madje nuk konsideroj asnjë gjë të shpifur tek dhëmbët e hapur, por më duket e shpifur goja e palarë që nxjerr helm sa herë ka mundësi! Fillo të kuptosh se çfarë është në të vërtetë yzmeti! Këtë të fundit ja bëj vetes si fillim në shpirt pastaj jarebi të filloj të mendoj se si ‘t’ja bëj qejfin’ Andit. Unë jam më shumë se dëshira jote për të më projektuar ndryshe!”-i është përgjigjur Olta.

