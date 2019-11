Elvis Naçi u dhuron shtëpi jetimëve të dy vëllezërve kosovarë që humbën jetën nga tërmeti

Ju sugjerojme

Elvis Naçi u ka lidhur pension gjashtë fëmijëve të dy vëllezërve Isa dhe Shemsedin Abazi në Gjilan të Kosovës. Naçi njoftoi gjithashtu se do mundësojë ndërtimin e një banese për ta.



Vëllezërit Abazi humbën jetën nga tërmeti. Naçi theksoi në rrjetet sociale se shumë shpejtë do të ndërtohet shtëpia e re si dhe do u lidhet një pension në vlerën e 1000 eurove pre 6 fëmijët e mbetur jetimë.



“Ne Familjen Abazi ne Gjilan ku vdiqen nga termeti dy vellezerit qe ndodheshin ne Durres, Qofshin te Xhenetit dhe shume shpejte fillon Shtepia e re per tu ndertuar dhe nje pension 1000 euro per 6 Jetimet. Amin”-shkruan Naçi.









Etiketa: dhuron shtepi dhe pension