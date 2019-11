Nadir Çausholli dhe stafi i CFO Pharma vizitë në Shtëpinë e Foshnjes

Ju sugjerojme

Ne kuader te Javes Universale per te Drejtat e Femijeve, stafi i kompanise CFO Pharma, ju bashkua femijeve te mrekullueshem te shtepise se foshnjes “Hana dhe Rozafa” , ketu ne Tirane, per te kaluar kohe e per te dhene dashuri e kujdes per ta.

Drejtuesi I kompanise CFO Pharma, Nadir Causholli, u shpreh i gezuar dhe i motivuar per kete vizite.

“Realisht kenaqem qe ekzistojne institucione te tilla dhe njerez te tille, sic eshte stafi i Shtepise se Foshnjes “Hana dhe Rozafa” me Drejtuesen e saj Orjeta Metaj, qe perkushtohen kaq shume , duke i dhuruar dashuri ketyre femijeve. Dita ime dhe e stafit tone eshte gjithe vrull, stres e probleme por kur vijme ketu , ne nje dite kaq te bukur plot hare , me keta femije edhe ne na gezon shume.









Do te doja shume qe ti sugjeroja kujtdo, qe brenda mundesive, te mos hezitoje qe te vije ketu dhe te perkujdeset e te kaloje kohe me keta femije.”- shtoi ai.

Tashme per stafin e CFO Pharma eshte kthyer ne nje ritual gezimplote ardhja e shpeshte ne kete shtepi te bukur, plot gjalleri e drite.

Mes lojrave te shumta, dhuratave , zerave e buzeqeshjeve te femijeve kaloi kjo dite e bukur dhe e paharruar.

CFO Pharma nxit dhe vlereson cdo kontribut njerezor dhe kohor per keta femije, te cileve me shume se gjithcka ju duhet dashuri e kujdes.