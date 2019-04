Nani rilind me dopjetë në MLS, përmbysje e çmendur ndaj Colorado

Luis Nani u largua përfundimisht në janar nga Europa për të vijuar karrierën e tij tek Orlando City në MLS. Sulmuesi kishte 5 ndeshje pa provuar shijen e golit me skuadrën e re. Gjithsesi në sfidën ndaj Colorado Rapids 32-vjeçari ia doli të shënojë dy gola që ishin përcaktues për tre pikët në këtë ndeshje. Portugezi fillimisht shënoi në pjesën e parë, por miqtë përmbysën shifrat në të dytën, 10 minuta para fundit Orlando barazon shifrat në 3-3 dhe në të 89’-ën është Nani që merr përsipër të ekzekutojë një penallti dhe e kthen në gol.

