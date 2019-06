Nano: Dekreti i Metës qëllimisht i gabuar, por Rama s’e shkarkon dot

Ju sugjerojme

Analisti Mustafa Nano mbrëmjen e sotme në emisionin e tij “Provokacija” ka dhënë këndvështrimin e tij për krizën politike dhe përplasjen Meta-Rama. Ai shprehet se dekreti i Presidentit për të shtyrë zgjedhjet e 30 qershorit është bërë qëllimisht i gabuar, por nga ana tjeter ai thotë se mazhoranca nuk do mundet ta shkarkojë Metën.

“Presidenti i Republikës ka nxjerrë një dekret nëpërmjet së cilit ka provokuar një diskutim të madh kombëtar. Është një dekret nëpërmjet të cilit, ai anulon dekretin e parë mbi mbajtjen e zgjedhjeve në 30 Qershor. Sipas meje, ky është një vendim tërësisht i gabuar. Madje, madje më duket qëllimisht i gabuar. Është një prej atyre gjesteve që përplasjen civile nuk është se e sjellin si pasojë, por e mbartin si qëllim. Ky është qëndrimi im lidhur me vendimin e Presidentit”, tha Nano.

“Lind pyetja duhet shkarkuar Presidenti? Sipas meje do duhej tentuar shkarkimi i tij, por mund të shkarkohet? Është e pamundur të shkarkohet. Ne do kemi president Ilir Metën, sepse pavarësisht nga vendimi që do merret në parlament dhe ndoshta votat aty mund të gjenden, në fund fare, sipas Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë do duhej që vendimi i Parlamentit t’i jepej OK i Gjykatës Kushtetuese, e cila nuk ekziston. Ky problem më duket i zgjidhur dhe gjithë përpjekja e mazhorancës për të krijuar një aksion parlamentar apo politik për të shkarkuar Presidentin e Republikës më duket i kotë, më duken të humbura”, tha ai më tej.

Etiketa: 30 qershor