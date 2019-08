Ju sugjerojme

Në moshën 49 vjeçare Naomi Campbell duket më seksi se kurrë. Me një foto që i lë pak vend imagjinatës, “Pantera e zezë” i lë “pa frymë” ndjekësit e saj.

E shtirë me kurriz dhe e zhveshur, duke treguar të pasmet bombastike, top modelja e famshme ka trazuar rrjetin.



Vetëm me një shall që i mbulon kokën dhe një zinxhir në bel, Campbell shfaqet sensuale në maksimum, duke i bërë fansat e saj të vërshojnë me komente.

Etiketa: naomi cambell