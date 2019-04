Napoli i hap rrugë Atalanta-s, Gjimshiti me shokë ëndërron Champions

Ju sugjerojme

Atalanta ka mposhtur Napolin me rezultatin 2-1 duke bërë një hap të madh drejt ëndrrës Champions League. Ndeshja nisi e luftuar nga të dy krahët, madje kishte raste kur miqtë ishin më mirë se skuadra e Ancelotti-t.

Megjithatë ishin vendasit ata që kaluan në avantazh me golin e Dries Mertens në minutën e 28’ të takimit. Ky ishte goli i 12-të i belgut në Serie A.

Pas pushimit u nxeh situata dhe Atalanta del në sulm për të kërkuar golin e barazimit. Miqtë ushtrojnë presion dhe në minutën e 69’ të takimit shënojnë golin e merituar me Duvan Zapata-n. Zapata vazhdon të luftojë për Këpucën e Artë dhe me këtë gol ndodhet në vend të dytë me 21 gola.

Në minutën e 80’ të takimit Atalanta befason San Paolo-n me golin e avantazhit. Ishte Pasalic ai që dërgoi në rrjetë topin nga brenda zonës. Atalanta është ngjitur në vend të pestë të renditjes me pikë të barabarta me Milan-in e vendit të katërt. Berat Gjimshiti ishte titullar dhe tregoi edhe njëherë forcën e tij në qendër të mbrojtjes së Atalanta-s.

