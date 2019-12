NASA gati të ndërtojë avionin që fluturon me 1500 km/h

Ju sugjerojme

Avioni eksperimental i NASA’s, X-59, që mund të kthejë në realitet udhëtimin e pasagjerëve komercialë me shpejtësi supersonike, ka marrë lejen për t’u ndërtur.

QUESST është “Teknilogjia e Hedshtur Supersonike”, dhe në këtë avion që do të ndërtohet nga Lockheed Martin, mund të vihet në punë që në vitin 2021.









Ky është avioni i parë me pilot me të cilin ka punuar NASA në 30 vitet e fundit, dhe qëllimi është që të dulet zhurma e lartë supersonike.

Nëse arrihet kjo, avioni që do të fluturonte me 1500 km/orë, në një lartësi prej 16 mijë metrash, nuk do të shkaktonte asnjë zhurmë në tokë.

