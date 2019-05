Ndahet nga jeta aktorja më e njohur e të gjitha kohërave

Ju sugjerojme

Legjenda e Hollivudit, Doris Day është ndarë nga jeta në moshën 97-vjeçare. Aktorja tejet e njohur nuk i bëri dot ballë sëmundjes së pneumonisë. Vdekja e saj u komunikua nga fondacioni i saj “Doris Day Animal” përmes një deklarate të dërguar në email, ku thuhej se Doris ishte e rrethuar nga miq të ngushtë dhe se kishte deri vonë një shëndet të shkëlqyeshëm fizik.

Aktorja është e famshme për rolet e saj në filmat e njohur të viteve ’50 dhe ’60 si “Pillow Talk”, “Love Me or Leave Me” dhe “The Man Who Knew Too Much”. Doris ishte gjithashtu edhe këngëtare e cila ishte vlerësuar me çmime Grammy. Këngët e saj “Sentimental Journey”, “Secret Love” dhe “Que Sera Sera” janë të gjitha hite të cilat nuk e njohën kurrë harresën.

Ndonëse u martua katër herë, Doris kishte vetëm një fëmijë, Terry Melcher, i cili ndërroi jetë në vitin 2004 pasi vuante nga kanceri. Krahas kësaj humbjeje të madhe, jeta e aktores legjendare ishte e mbushur me probleme romantike dhe parash.