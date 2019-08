Ndahet nga jeta prezantuesja e “Le Iene”, humb betejën me kancerin

Ju sugjerojme

Nadia Toffa, prezantuesja e njohur televizive në Itali, por dhe në vendin tonë, drejtuese e “Le Iene”, ndërroi jetë në moshën 40-vjeçare, pas një beteje të gjatë me kancerin.

Lajmi bëhet i ditur nga redaksia e “Le Iene” me një postim në Facebook: “Ke luftuar me kokën lart, me buzëqeshje, me dinjitet dhe duke shpërfaqur të gjithë forcën tënde, deri në fund, deri më sot”!.

Ndërsa në Twitter, “Le Iene” shkruan: “Asgjë s’ka për të qenë më si më parë. Mirupafshim Nadia”

Vetë Nadia kishte treguar për sëmundjen në 2017. “Si pasojë e një sëmundjeje dhjetorin e shkuar u operova në urgjencë”, rrëfente Nadia Toffa në studion e ‘Verissimo’, duke shtuar se “më pas bëra kimioterapi dhe radioterapi. Dukej gjithçka e përfunduar, por në mars, gjatë një kontrolli, erdhi lajmi i keq. Kanceri ishte rikthyer dhe më operuan sërish”.

Postimi i saj i fundit në Instagram daton në 1 korrik, para përkeqësimit të sëmundjes. Si gjithnjë, në foto e shoqëronte qenushi i saj Totò. “Unë dhe Totò të bashkuar! Po nga anët tuaja ç’bëhet? Ju puth të gjithëve, të gjithëve “.

Më pas asgjë, deri tek lajmi i tmerrshëm i ditës së sotme.

