Ndalimi i protestuesve, Basha: Fati i qeverisë-bandë, rrëzimi i saj

Kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha ka reaguar pas arrestimeve nga policia të protestuesve të opozitës dhe deklaratave të ministrave Sandër Lleshaj dhe Etilda Gjonaj, të cilët u shprehën se organizatorët do mbajnë përgjegjësi ligjore. Gjithashtu, policia njoftoi sot se ka proceduar në gjendje të lirë Sekretarin e Përgjithshëm të PD, Gazment Bardhi.

Përmes një postimi në rrjetet sociale, Basha shprehet se fati i qeverisë së lidhur me krimin dhe bandat, është rrëzimi i saj. Ai shprehet gjithashtu se PD do vijojë të jetë në krah të njerëzve që janë ngritur tashmë kundër atyre që i kanë vjedhur dhe dhunuar për vite me radhë.

Ne jemi deri në fund në krah të njerëzve që janë ngritur kundër qeverisë-bandë që, bashkë me krimin dhe oligarkët, ka vjedhur dhe dhunuar shqiptarët, ka shkatërruar demokracinë dhe shtetin ligjor dhe po kërcënon të ardhmen europiane te Shqipërisë!

Fati i qeverisë-bandë është rrëzimi i saj! Krerët e kësaj bande i pret burgu që sot e kanë mbushur me protestues të pafajshëm!

