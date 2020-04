Ndalojnë reshjet, por bien temperaturat/ Moti për ditën e sotme

Ju sugjerojme



Pas reshjeve të shiut dhe dëborës një ditë më parë, dita e enjte do të sjellë ndryshim të kushteve atmosferike. Orët me diell do të bizotërojnë në të gjithë territorin.





Në orët e mëngjesit do të ketë prezencë të mjegullës së dendur kryesisht nëpër lugina. Era do të jetë nga kuadrati i veriut 2-10m/s, përgjatë vijës bregdetare deri në 15m/s.









Ajo që vlenë për tu theksuar janë temperaturat në vlerat minimale të cilat do të pësojnë një rënie të ndjeshme ku pothuajse i gjithë vendi do të jetë në vlera negative.

Më konkretisht:

në zonat malore -5ºC deri në 5ºC

në zonat e ulëta -2ºC deri në 14ºC

në zonat bregdetare 2ºC deri në 15ºC