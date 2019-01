Ndarja nga jeta e mjeshtrit të driblimit, pikëllon Tiranën

Ndarja nga jeta në mënyrë të parakohshme e Vasillaq Zërit duket se ka prekur Tiranën dhe këdo që njeh dhe kujton yllin e futbollit të viteve 70. Ai njihet si mjeshtër i triblimit dhe eksperienca e tij është shumë e gjatë. Zëri ka marrë titullin “Nderi i Futbollit Shqiptar” nga FSHF.

Prej kohësh ai u përball me një sëmundje të rëndë të cilën u përpoq ta luftonte brenda por edhe jashtë vendit. Të premten, ai për herë të parë u dorëzua, pak kohë pasi ishte rikthyer në Tiranë.

Ish-futbollisti i Shkëndijës dhe Dinamos lindi në vitin 1952 në Tiranë dhe ishte grupi i parë i shkollës së famshe të futbollit në vitet 1970-1973. Në moshën 21-vjeçare u bë pjesë e skuadrës së Dinamos në periudhën e saj të artë, kur drejtohej nga trajneri Skënder Jareci.

Me blutë e kryeqytetit, Vasillaq Zëri u aktivizua për 10 vjet deri në vitin 1984, duke qenë një nga pikat kyçe të ekipit falë aftësive në kontrollin e topit me të dyja këmbët dhe nivelit të lartë teknik, cka e bëri atë të jetë një futbollist i veçantë, dhe pjese e treshes së famshme Përnaska-Zëri-Ballgjini.

Pavarësisht nivelit të lartë për kohën, Vasillaq Zëri u aktivizua vetëm në 6 ndeshje me kombëtaren, kjo edhe për shkak të ndeshjeve të pakta që zhvillonte përfaqësuesja atëherë. Debutimi i tij kuqezi ishte me miqësoren me Algjerinë në vitin 1976, kur trajner ishte Loro Boriçi dhe më pas ishte pjesë e ndeshjeve me Bullgarinë apo me Austrinë.