Ndërtesa ikonike në formë shporte do kthehet në hotel (FOTO)

Udhëtarët së shpejti do të jenë në gjendje të kalojnë natën brenda një shporte të madhe, pasi ndërtesa e pazakontë në Ohajo do transformohet në një hotel.

Ndërtesa në formë të pazakontë e cila përmban shtatë kate, është planifikuar të shndërrohet në një hotel luksoz.









Ndërtesa në formën e një shporte pikniku do të përbëhet nga 150 dhoma, një pishinë të brendshme dhe një restorant. Ndërtesa me strukturë të pazakontë tashmë është e pajisur me një qendër palestre dhe një auditor. Ndërtesa, në qytetin e Newark, dikur i përkiste prodhuesit të shportave prej druri, Longaberger Company.

Struktura 180,000 metra katrorë u ndërtua në 1997 me urdhër të themeluesit të kompanisë Dave Longaberger për 32 milion dollarë. Sidoqoftë, kompania u zhvendos nga ndërtesa me formë mjaft të rrallë në vitin 2016 dhe ajo u mbyll në vitin 2018.

Tani kjo pronë i përket zhvilluesit të pasurive Steve Coon dhe partnerit të tij të biznesit Bobby George. Z. Coon ka folur për planet e tij për kompaninë, Coon Restaurimi & Sealants, për ta transformuar ndërtesën dhe për ta hapur atë si hotel në vitin 2020.

Sipas tij gjithçka ishte marrë në konsideratë por vlera më e mirë ishte një hotel. Kjo do të qëndrojë një shportë. Do të jetë një shportë përgjithmonë, u shpreh ai për projektin e transformimit të ndërtesën.

