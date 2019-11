Ndeshja me Francën, Hysaj: Prezenca e Tottit më jep kënaqësi

Ju sugjerojme

Kombëtarja shqiptare e futbollit e mbyll përballë Francës fazën kualifikuese të grupeve të Euro 2020.

Kuqezinjtë e Edi Rejës janë jashtë garës për në raundin tjetër, por ndaj “gjelave” ky 90 minutësh mban vlera prestigji.









Diçka të tillë e pohon edhe kapiteni, Elseid Hysaj, i cili në konferencën për shtyp vlerësoi kampionët e Botës.

Takimi mes Shqipërisë dhe Francës luhet nesër në orën 20:45 në “Air Albania Stadium”, i vlefshëm për grupin H.

“Besoj që ne në këtë ndeshje do të hyjmë sikur në ndeshjet e kaluara, jo si me Andorrën, pasi në këtë ndeshje duhet të ishim më të egër në fushë. Ne e kemi kuptuar këtë gabim dhe do të hyjmë më një mentalitet tjetër. Do të jetë ndeshje më e vështirë, pasi Franca ka shumë kampionë në ekip si Grizman dhe Mbape. Kanë krijuar një grup më të mirë se në kualifikueset e kaluara. Ato kualifikuese kemi luajtur me zemër më shumë se sa me skema. Tashmë duhet të bëjmë një ndeshje siç bëmë me Turqinë”.

A ju motivon Toti, pasi do jetë në stadium?

“Unë i besoj më shumë faktit se do na ndihmojë tifozeria. Pastaj që do jetë Toti apo lojtarë të Romës, më jep kënaqësi. Tani unë jam pjesë e Napolit dhe dua të rikuperoj vendin tim aty dhe pastaj të shohim”.

