‘Ndezi’ finalen e Champions-it, modelja seksi vjen në Kosovë

Kinsey Wolanski, bukuroshja që ‘ndezi’ finalen e Champions League me daljen e saj në fushë të gjelbërt, do të vijë në Kosovë për të marrë pjesë në një event ku do të prezantohen makina luksoze. Ky lajm është komunikuar nga mediat kosovare, ndonëse nuk kanë dhënë një datë për mbërritjen e saj.

Kujtojmë se modelja 22-vjeçarja ndërpreu ndeshjen mes Tottenham dhe Liverpool-it, vetëm për pak sekonda gjatë pjesës së parë, duke u futur në fushë të gjelbërt me trupore në ngjyrë të zezë, përmes së cilës reklamoi një faqe pornografike.

Kur u pyet se përse e bëri këtë veprim, Kinsey u përgjigj: “Preka Champions League. Jeta është për t’u jetuar, bëni gjëra të çmendura që do t’i mbani mend përgjithmonë.”

