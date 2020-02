Ndiqej nga patrulla, makina përplas postbllokun e policisë në Elbasan, të shtëna në ajër

Ju sugjerojme

Një operacion policie ka përfunduar në një aksident të rëndë në Krastë të Elbasanit. Burimet bëjnë me dije se një makinë, e cila ka qenë në ndjekje nga policia ka përplasur postbllokun e vendosur në këtë zonë.

Si pasojë e aksidentit, 5 persona kanë mbetur të plagosur mes tyre edhe një efektiv policie. Në aksident është përfshirë edhe një autoshkollë, e cila dyshohet se ka qenë rastësisht aty dhe nuk ka pasur lidhje me ngjarjen.









Po ashtu dyshohet se në këtë ngjarje me prapavijë kriminale, të ketë qenë dhe një automjet tjetër i përfshirë, që është larguar me shpejtësi nga vendngjarja. Po sipas burimeve ky automjet dyshohet të ketë plagosur dhe punonjësin e policisë. Gjatë momentit të përplasjes, mësohet se ka pasur të shtënë me armë zjarri në ajër nga ana e policisë.

Ngjarja është ende në hetim dhe të dhënat janë kontradiktore. Në vendngjarje ndodhet dhe drejtuesi i prokurorisë së Elbasanit, Kreshnik Ajazi, ndërsa pritet një njoftim zyrtar i policisë për rrethanat e ngjarjes.