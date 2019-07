Ndjekësja e quan të shëmtuar, Eni s’kursehet: E dështuar në jetë

Ju sugjerojme

Këngëtarja Eni Koçi është komplimentuar gjithnjë për paraqitjen e saj fizike, mirëpo, ka edhe nga ata ndjekës që nuk e konsiderojnë si një femër të bukur. Njëra prej tyre nuk ka ngurruar t’i komentojë në një foto në “Instagram”, ku shihet përkrah partnerit të saj Genc Prelvukaj. “Nuk e kuptoj…juve ‘vipave’ duhet patjetër t’ju thuash se jeni të bukur???”-ka shkruar ajo. Enit duket se nuk i ka pëlqyer ky koment, pasi s’është kursyer aspak në përgjigje.

“Kush e ka thënë këtë gjë? Absolutisht që jo, por dhe njerëz që shkruajnë plot urrejtje jam e bindur që as ne “Vip-at” e as ndokush tjetër nuk i konsideron normal nga ana psikologjike. Kur dikush nuk të pëlqen thjesht nuk e ndjek, të pakten unë kështu veproj. Kur nuk më pëlqen dikush thjesht nuk merrem me të. Ta ndjekesh në instagram, ta fyesh dhe të humbësh kohën tënde të vyer me nje person qoftë i famshëm apo jo, do të thotë që ky individ nuk ka asnjë punë më të mirë për të bërë në jetën e tij, por thjesht për dështimet në jetë i ka faj e gjithë bota. Dhe une nuk mendoj që njerëzit klasifikohen në njerëz te bukur” dhe “njerëz të shëmtuar”-ka shkruar Eni Koçi.

