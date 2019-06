Ju sugjerojme

Nga Erion Kristo

Triptiku i ndjenjave

Shkrimi i fundit ka të bëjë me Ndjenjën e së bukurës. Me këtë ndjenjë do të mbyllim diskutimin tonë mbi ndjenjat që na mungojnë. Zgjodhëm tre ndjenja: solidaritetin, madhështinë, të bukurën. Mendojmë se këto tre ndjenja duhen kultivuar, sepse ato shtojnë gjasat për një jetë më të mirë. Kjo nuk do të thotë se ne nuk kemi nevojë të selitim ndjenja të tjera, përveç këtyre. Nuk do të ishte ndjenjë e gabuar, Ndjenja e Mirënjohjes. Nuk do të ishte ndjenjë e gabuar, Ndjenja e Garës. Nuk do të ishte ndjenjë e gabuar, Ndjenja e … (nuk do ta ngasim më tej këtë temë, ndoshta vjen radha e një triptiku tjetër). Pra, ne zgjodhëm tre syresh, gjithkush tjetër mund të zgjedhë shumë më tepër. E kemi theksuar që triptikët tanë synojnë të përplotësohen nga të tjerët, si një shenjë se mendimi i dikujt përfillet dhe caqet e mendimit shtyhen më tej, sipas parimit: Shumë sy bashkë gjejnë gjilpërën në kashtë.

Le të kthehemi te Ndjenja e së Bukurës. Përse është e nevojshme? Përgjigjja është shumë e thjeshtë: përderisa jeta është e bukur dhe natyra është e bukur, nuk ka përse të mos kërkojmë që dhe jeta e përbashkët, pra ajo që nuk është pasojë e biologjikes, por e sociales, të jetë po kaq e bukur. Jeta biologjike është e bukur, sepse na siguron kënaqësi, të qeshura, ngazëllim. Por jeta sociale duhet të jetë po aq e bukur dhe kjo jetë sociale është produkt i shoqërisë, është ajo pjesë e jetës të cilën njeriu e kalon në shoqëri: ka të bëjë me punën, ka të bëjë me vlerësimin, ka të bëjë me karrierën etj. Të gjitha këto elemente sigurohen nga shoqëria në tërësinë e vet dhe ka shoqëri që për arsye të ndryshme ia dalin që të kenë një jetë shoqërore më të arrirë se sa disa të tjera. Shoqëria shqiptare hyn tek ato shoqëri që e ka të vështirë të ngrejë një jetë të përbashkët nën shenjën e së bukurës. Kjo duket qartë tek eksodet e vazhdueshme të shqiptarëve (po flasim për tranzicionin postkomunist, sepse ikje ka pasur kurdoherë, edhe kur ishim të rrethuar me tela me gjemba). Shqiptarët ikin në vende të tjera ku elementet sociale janë më të favorshme, ku gjendet punë, ndihmë sociale, shëndetësi, arsimim etj. etj.

Njeriu duhet të kërkojë të jetojë në shenjën e së bukurës në të dyja dimensionet, privat dhe shoqëror. Të dyja kanë peshën e vet. Ndonjëherë ato madje nuk përzihen fare, sepse individi arrin në saje të talentit të vet të mos ketë nevojë për ndikimin e shoqërisë për të realizuar vetveten. Por në përgjithësi njerëzit kanë nevojë për njerëzit për ta parë veten të realizuar. Sepse i lashti thoshte se një njeri që nuk ka nevojë për njerëzit, o është perëndi, o është kafshë.

Përse e bukura paska kaq vlerë? Ka vlerë sepse ajo bën dallimin midis një jete të rëndomtë dhe një jete të bukur, një jete cilësore. Dhe cilësia më e lartë është e bukura. A dimë ne ta përkufizojmë të bukurën? Përgjithësisht po. Ne e dimë përnjëherë nëse një shtëpi është e bukur, një makinë, një grua, një vepër arti. Brenda njeriut ekziston një ndjesi për të bukurën. Ajo për çka kemi nevojë është që ta kultivojmë, ta përsosim, ta edukojmë te brezat e rinj dhe ta kthejmë në lajtmotiv. Ashtu si një lulishte e bukur do të ishte dhe jeta jonë nëse ne nuk do të luftonim vetëm për ta jetuar jetën, por për ta jetuar bukur atë. Ka plot popuj të tjerë që kanë një ndjesi më të lartë për të bukurën se sa kemi ne. Dhe kjo nuk ka lidhje thjesht me pasurinë. Kjo ka lidhje më së shumti me qasjen. Qasja është ajo që na bën të ndryshëm.

A kemi ne shanse për të jetuar një jetë të bukur? Në nivelin e varfërisë që kemi, shanset janë pakësuar, por pasuritë e vendit tonë do të na lejonin të jetonim një jetë shumë më të bukur se sa e sotmja. Në përpjekjen tonë, kurrë nuk duhet të nisemi në arsyetim nga gjendja aktuale. Në gjendjen tonë aktuale kanë qenë shumë popuj të tjerë, por kanë gjetur fuqinë për të dalë nga humnera. Mjafton të kujtojmë këtu Gjermaninë e pasluftës së dytë botërore; Greqinë e paskolonelëve; Irlandën e pasluftës etj. etj. Ne kemi shanse sepse vendi ynë na ofron shanse.

Nëse doni një shembull të pakundërshtueshëm, kemi Mrizin e Zanave, ku shansi u krijua thjesht nga vullneti i individit. Mendoni se sa imitime ka krijuar ky model më pas. Ne kemi gjetur zgjidhjen më të lehtë, jemi dorëzuar dhe e kemi braktisur këtë vend. Ndoshta duhej të tregoheshim pak më qëndrestarë, por nuk është ky qëllimi i shkrimit, ndaj nuk po e ngasim. Mrizin e Zanave nuk e sollëm vetëm si shembull të së mirës, por mbi të gjitha si shembull të së bukurës, ku e mira është ngjitur në nivelin e së bukurës.

Aktualisht, a kemi modele të tjera të së bukurës që mund t’i përtheksojmë? Po, ka modele të tilla. Le të marrim një fushë interesante si ajo e kulinarisë. Deri para dhjetë vjetësh gjithë çfarë mund të ofrohej nga një restorant ishte bukë e thekur, mish i pjekur. Sot, ka një mori restorantesh (çka tregon edhe rritje të turizmit të huaj dhe vendas), ku ushqimi jo vetëm gatuhet, por dhe serviret bukur. Pra, kemi hyrë në një fazë të re të së bukurës. Dhe kjo e bukur është e qëndrueshme. Emisionet e gatimit nëpër media të ndryshme kanë sjellë ndryshim në zakonet tona ushqimore.

Po lidhur me trupin, cila është sot marrëdhënia jonë? Pas 30 vjetësh tranzicion, ne kemi arritur një marrëdhënie më të mirë me trupin. Sot kemi një adhurim më të madh për trupin. Kjo duket jo vetëm te shtimi i kirurgjisë plastike, por dhe te shtimi i palestrave të të gjitha llojeve, i sporteve orientale, i pishinave etj. etj. Shqiptari sot kujdeset për trupin e vet përmes stërvitjes dhe ushqimit. Numri i dietologëve, gatesat, larmia ushqimore sot është më mirë se sa kurrë. Jemi afruar kaq pranë Evropës, saqë ka plot zëra që thonë se jemi dhe më mirë se sa të tjerët. Ndoshta sepse disa ushqime ende janë të mira për nga cilësia. Pra, kemi një rritje të pakthyeshme në marrëdhënien me trupin.

Po marrëdhënia me shpirtin, a ka marrë ngjyrime të bukura? Në disa detaje po, në disa detaje jo. Nëse kemi ecur në aspektin material (nuk kemi përmendur këtu cilësinë e automjeteve, ku ne shkëlqejmë), në aspektin shpirtëror kemi ende probleme. Madje, përkeqësime. Nuk duam ta kthejmë këtë shkrim në një analizë kulturologjike apo estetike. Por cilësia e muzikës së lehtë është skandaloze. Cilësia e artistëve që çmohen nga publiku është disa herë më poshtë se sa kemi pasur kohë më parë. Sot pranohet çdo gjë me lehtësi. Edhe një këngëtare me një këngë bëhet e dashur dhe e pranuar nga publiku. Megjithatë duhet ta pranojmë që kemi një numër pak më të madh shfaqjesh teatrale, muzikore etj. Në këtë fushë duhet të bëjmë një revolucion të vërtetë.

Shqiptarët e kësaj periudhe kanë një marrëdhënie më të mirë me lulen, deri në vanitet. Kjo është një shenjë e mirë, sepse marrëdhënia me lulet, me bimët, me pemët (çudi se si kemi arritur të kemi pemë magjike në vendin tonë që kushtojnë sa një sy) është një marrëdhënie në shenjën e së bukurës. Shqiptarët sot po kërkojnë një marrëdhënie më të mirë me banesën e tyre. Të gjitha teknologjitë më të fundit në ndërtim janë të pranishme në vendin tonë, sepse ka kërkesë për to. Edhe standardet ndërtimore disi kanë ndryshuar: kemi vila më të bukura, ka më shumë projektim, më shumë investim. Por edhe në këtë fushë duhet që të kalojmë nga nevojat sasiore te zgjidhjet cilësore. Bota ka arritur caqe të papara në këtë aspekt, por le të jemi të duruar. Shtëpitë e shqiptarëve kanë një mobilim më të bukur se më parë dhe kjo duhet përgëzuar. Nuk është thjesht çështje ekonomike, më së shumti është kërkesë estetike.

Dasmat sot kanë fituar përmasat e së bukurës. Martesat vip janë përkthyer në modele shoqërore. Njerëzit kërkojnë të jetojnë një jetë të bukur, jetë vipash dhe kjo duhet përgëzuar. Natyrisht, kjo shton kostot shoqërore, por askush nuk mund të vendosë një tra në mes të ëndrrës dhe mundësisë së një çifti të ri. Nuk ka pse të vendosim barriera morale. Duhet thjesht të kërkojmë që gjërat të shkojnë mirë e bukur.

Shkollat shqiptare nuk janë të bukura dhe kjo është një plagë (kjo plagë më sëmbon në zemër, qoftë dhe vetëm për këtë vlen ky shkrim). Shkollat dhe institucionet fetare e artistike janë shenja të fuqisë së një kombi. Katedralet dhe universitetet qindravjeçare do ishin të mirëpritura. Nuk i kemi, por duhet t’i projektojmë.

Qytetet shqiptare nuk janë të bukura dhe kjo është e tmerrshme. Një qytet i shëmtuar rrit njerëz të shëmtuar, sidomos në shpirt. Një qytet i bukur ka shanse të rrisë njerëz të bukur në të gjitha dimensionet. Në Shqipëri nuk janë të bukura as qytetet e bukura. Është shëmtuar në thelb Berati, Gjirokastra, Kruja, Korça, Shkodra. Ndërkohë po punohet për t’u dhënë një pamje, por dëmi në brendësi është bërë. Mjafton të shikoni bulevardin e ri të Vlorës. Duket bukur, por nuk është i bukur. Është: u mbars mali dhe polli një mi. Por le të mos ndërhyjmë në shijet estetike të atyre që dhunuan Vlorën, madje u mburrën dhe se i vunë vlonjatët në rresht. Ndonjëherë gjërat bëhen për publikun e gjerë dhe jo për njerëzit me shije. Për të mos u dukur sikur flasim qesim (pushteti ka qejf t’i etiketojë kështu njerëzit që nuk i shkojnë pas fillit) themi se parkimi buzë bulevardit nuk ka asnjë lloj kuptimi; brezi i dytë i pemëve nuk ka asnjë lloj kuptimi; rruga e biçikletave humbi disi; rruga e mbetur me dy korsi nuk ka asnjë lloj kuptimi; vendosja e gurëve nëpër shëtitore nuk ka asnjë lloj kuptimi (për të mos folur për përmbytjen, për të mos folur për çmimet).

Këtu do ta ndërpresim me vetëdije shkrimin. Na pëlqejnë trajtat e pambyllura. Nëse ndokush do të na akuzojë për dembelizëm mendor, ne do ta falënderojmë. Nuk kemi kohë për të humbur. Duam thjesht ta kthejmë vëmendjen e shoqërisë te disa ide që janë thelb.

