Ndjenja e solidaritetit

Nga Erion Kristo

Triptiku i ndjenjave

Në këtë triptik do të shqyrtojmë disa ndjenja që na mungojnë. Jo se nuk i kemi, por se ato nuk shfaqen në mënyrë madhështore. Këto ndjenja do të na ndihmonin disi në rrugëtimin tonë shoqëror. Dhe në të vërtetë ky triptik, nuk është thjesht një konstatim, por një zgjidhje e plotë dhe e saktë lidhur me mangësitë tona. Prandaj nuk duhet lexuar si fotografi, por si zgjidhje.

Do ta nisim me ndjenjën e parë,Ndjenjën e Solidaritetit. Se çfarëështë kjo ndjenjë besoj se nuk ka shumë nevojë për shpjegime. Nëse nuk e kuptoni, mos përtoni dhe vështroni videot pa fund në Internet lidhur me protestën e fundit të banorëve të Hong Kongut (ku protestuan dy milionë njerëz).

Natyrisht që solidariteti merr forma të shumëfishta. Ne e kemi shumë të zhvilluar solidaritetin negativ, por shumë pak të zhvilluar solidaritetin pozitiv. I pari as nuk është solidaritet, por ështëthjesht një bjerrje.

Ka shumë shembuj të solidaritetit negativ: një nga këta është kopjimi që studentët bëjnë në klasë dhe ndihma që i japin njëri-tjetrit. Ndërsa duhej të ishte e kundërta. Çdo njeri që kopjon shton fiktivitetin, merr atë që nuk i takon, barazohet me atë që studion. Por jo. Kjo pothuaj askujt nuk i bën përshtypje. Menjëherë pas krahëve të mbikëqyrësit do të ketë hallakatje dhe një solidaritet fals, për të ndihmuar njerëzit t’ia hedhin situatës.

Kemi shembullin e madh të solidaritetit nëbullizëm, në mujshari, në kapadaillëk. Nuk do të ekzistonte kjo dukuri kaq e përhapur në shoqërinë tonë, në të gjitha moshat, në rast se do ekzistonte solidariteti me viktimën, dhe jo me viktimizuesin.

Por ka dhe shembuj të tjerë më madhështorë se sa ky: solidariteti që kemi me të keqen dhe njerëzit që bartin të keqen. Një rast tipik është solidariteti i anëtarëve të një partie rreth liderit të tyre. Ata duan më shumë liderin se sa jetën e tyre dhe të familjes së tyre. Ka raste kur mbi ta ushtrohet dhunë nga elitat partiake dhe ata janë të detyruar ta bëjnë. Por më së shumti, ky lloj solidariteti ekziston vetiu, është i dëshiruar dhe godet fort këdo që shfaqet si pengesë përballë rrugës së liderit.

Le të marrim si shembull një fakt tjetër konkret: shqiptarët janë populli që paguan biletat më tështrenjta të fluturimit në botë. Dhe më e bukura nuk është kjo, por fakti që ne për këtë nuk ia vëmë fajin askujt. Ndërkohë që dikush ka shitur gjithë interesat tanë për përfitimin e vet personal dhe në të njëjtën kohë, ne i bëjmëhosana atij qëlejoi të na rrjepin përditë me mungesën e vet të përgjegjshmërisë. Mjafton të shikoni bilancin e kompanisë që menaxhon Aeroportin e Rinasit (në fakt vetëm këtë kemi). Ata kanë arritur fitime disa qindra milionë dollarë mbi parashikimin e tyre. Por dhe organet e sotme qeverisëse as që e vunë ujin në zjarr për këtë situatë. Dhe përsëri populli vazhdon të duartrokasë liderët e vet, me vrull e me pasion, duke nëpërkëmbur këdo që guxon të bëjë vërejtje.

Gjithsesi, kur njerëzve nuk u dhimbset vetja, është e vështirë t’i bësh që t’u dhimbsen të tjerët. Sepse ndjenja e solidaritet bazohet pikërisht tek empatia, te dhembshuria, tek aftësia për të kuptuar dhe për të ndjerë hallin e tjetrit.

Shembulli tjetër i solidaritetit negativ është shembulli i korrupsionit. Ne tregojmë shumë solidaritet me ata që e ushtrojnë. Madje dhe ambasadat e huaja në vendin tonë kanë një lloj simpatie të veçantë për të korruptuarit. Ata janë të ftuarit e tyre më të shpeshtë për të dhënë mendime. Por t’i lëmë ambasadorët se u kemi dhënë më shumë pushtet se ç’duhet mbi veten tonë. Dhe të kthehemi te të korruptuarit. Mjafton të shikoni kur vdes ndonjë nga këta të korruptuarit, nga këta që dihet ashiqare që ka vjedhur, sepse as që ka marrë mundimin ta ruajë veten. Të gjithë shprehen se ishte burrë apo grua e mirë. Të gjithëve u dhemb. Natyrisht, vdekja si caku i funditështë për t’u marrë në konsideratë edhe si faktor pajtues, edhe si kapak përmbyllës. Por njerëzit nuk duhet të jenë kaq të rehatuar përballë korrupsionit, sepse pikërisht korrupsioni është ai që cenon cilësinë e jetës dhe afrimin me standardet evropiane.

Shembulli i fundit i solidaritetit negativ është qasja ndaj sharjes. Mjafton të thotë dikush diçka që nuk pëlqehet dhe ka një solidaritet masiv nëpështymosje. Njerëzit ndiejnë kënaqësi kur pështyjnë së bashku, kur shajnë së bashku, kur prishin së bashku. Ndahet përgjegjësia me të tjerët. Kjo është një sjellje e pamend dhe e pavlerë. Njeriu duhet të ketë të drejtën të shprehë opinionin e tij. Mund të mos pëlqehet, por nuk ka nevojë të denigrohet. Do mjaftonte të kundërshtohej ose të heshtej që të mos merrte peshë të pamerituar. Nëse nuk e kuptoni vlerën e pluralizmit në një shoqëri, nuk do të mjaftojë as një shkrim, as njëqind për ta shpjeguar. Është diçka e natyrshme, si qumështi.

Pyetja që kemi në mendje është shumë e thjeshtë: Përse nuk skandalizohet më njeri me gjëmat që ndodhin rreth nesh? Ndoshta sepse jemi mësuar? Ndoshta sepse nuk kemi më durim? Ndoshta sepse nuk na lënë kohë të mendohemi e të përqendrohemi përballë një sulmi të projektuar me kujdes për të na devijuar tërë kohës dhe për të na nxjerrë nga binarët?

Po përse i sollëm shembujt negativë? Ndoshta jemi bërë negativë dhe vetë? Ndoshta po gabojmë që i mëshojmë negatives? A do mjaftonte të tregonim vetëm gjënë e mirë? Ne i sollëm këta shembuj për të treguar se ne e harxhojmë energjinë tonë në raport me solidaritetin, por se ky harxhim është i padobishëm, madje shmang të mirën dhe krijon idenë sikur e kemi kryer atë që duhet. Ndërkohë solidariteti është ndjenja më e fuqishme që lidh një komb mes vedit. Nuk mjafton as gjuha, as zakonet, as traditat. Sepse mund të jemi në dhera të huaj, ku nuk flasim as gjuhën tonë, e nuk ndjekim as zakonet tona. Gjithsesi kjo nuk duhet të na humbë solidaritetin, lidhjen, sepse është pikërisht ajo që u jep vlerë gjithë të tjerave.

Solidariteti është një ndjenjë madhështore që e kthen një shoqëri nga një turmë në një bashkësi. Këtë e kanë thënë shprehimisht kokat e kombit tonë si Fishta, Samiu, Konica etj. Ata e kanë vënë në dukje ndoshta sepse kanë vënë re mungesën e solidaritetit. Solidariteti ka të bëjë me qëllimet e përbashkëta, me bashkimin e energjive, me sinergjinë, me rezultatin, me luftën kundër armiqve të përbashkët, brenda dhe jashtë vendit, brenda dhe jashtë mendjes.

Solidariteti nuk ka të bëjë vetëm me bashkimin njerëzor për çastet e vështira. Kjo ështëveç një pjesëz e solidaritetit. Përmendim këtu qëndrimin e njerëzve ndaj tërmeteve nëKorçë dhe Kolonjë. Qeveria u angazhua shumë pak dhe u gjend pranë tyre vetëm pas disa ditësh. Pra, e keqja natyrore nuk ështëdiçka që kërkon reagim të shpejtë, për qeverisjen. Ndërkohë në të gjithë botën, njerëzit dhe shtetarët janë aty ku ndodh e keqja në një kohërekord. Për të kuptuar se për çfarë bëhet fjalë, shikoni reagimin e shteteve mike të Shqipërisë, ndihmat që dhanë dhe reagimin e menjëhershëm. Për ta kuptuar edhe më saktë, shikoni reagimin e qeverisë shqiptare kur ngjarje të rënda ndodhin në botën që duam ta miklojmë. Por këto nuk janë asgjë përballë reagimeve njerëzore që përpiqen të shpjegojnë shkakun e tërmetit me diçka që banorët e Korçës kanë bërë. Pra, ka njerëz që e shohin tërmetin si ndëshkim të Zotit. Gjene mirë qëdy vëllezërit e mrekullueshëm korçarëEndri dhe Stefidhe miqtë e tyre këngëtarë bënë një koncert bamirësie, gjest i lavdërueshëm.

Për çfarë duhet të tregojnë solidaritet shqiptarët? Për çdo gjë që ka të bëjë me jetën e cenuar, me të drejtat e cunguara, me trashëgiminë kulturore, me pasuritë natyrore, me dijen, me reagimin ndaj abuzivizmit të pushtetit etj. Shqiptarët duhet të tregojnë solidaritet për idenë e bukur, për sjelljen e bukur, për fjalën e bukur, për veprën e bukur. Ne duhet të tregojmë më pak solidaritet për individin dhe më shumë për kauzën që bart individi, për idenë që përfaqëson dhe mbron, për drejtimin që na tregon. Ne nuk duhet të tregojmë solidaritet vetëm për sëmundjen e rëndë, por dhe për shëndetësinë e keqe.

Solidariteti ynë duhet të shfaqet me njeriun e dobët, me njeriun e pamundur, me njeriun që nuk ecën dot në një ritëm me shoqërinë, dhe të tillë kemi plot. Nuk mjafton të heqim pak para mënjanë për t’u dhënë një vakt ushqim. Duhet të mendojmë të krijojmë struktura të qëndrueshme. Dhe disa të tilla po krijohen dhe duhen falënderuar; madje nuk duhen penguar me sajesa, por duhen mbështetur. Më shumë të tilla duhen. Plagët tona janë më të thella. Nuk mjaftojnë dy apo tri emisione, dy apo tri nisma. Ne duhet të institucionalizojmë filantropinë, por më tepër se sa kaq, ne duhet të institucionalizojmë goditjen e varfërisë në të gjitha dimensionet: ekonomike, sociale, kulturore, shkencore etj.

Me bindjen se ndjenja e solidaritetit nuk është thjesht diçka që ka nevojë të nxitet vetëm nga organizmat fetarë dhe ekskluzivisht për çështje fetare, por në të gjitha hapësirat e jetës sonë shoqërore dhe në të gjitha nivelet, po e mbyllim këtu këtë shkrim. E kemi shprehur sa herë që qëllimi ynë nuk është shterimi, por hapja e lojës. Prandaj po e mbyllim këtu, duke kërkuar solidaritet me këtë shkrim, por jo për autorin e shkrimit, por me kauzën që ngrihet. Një kauzë që nuk mund të shkojë përtej një faqeje gazete nëse nuk kthehet në kauzë të shumë njerëzve.

