Nga Agim Bajrami

Ndonjëherë

Ndonjēherë më duket vetja , si një mëngjes i pa shpallur

Qē duhet të zbresē nga momenti në moment

Drita që pritet të vijē dhe ende s’ka ardhur

Me terrin bën një lojë të fshehtē

Ndonjëherē më krijohet pērshtypja se trupi im.është një godinë prej flladesh

Që dimrat sfidon me qetësi

Nē shumicēn e herēve ai ka një ngjyrē tē kaltēr

Vec s’duket aq lehtë me sy

Ndonjēherē me ngjan vetja si nje orë dashurije

Me duart si akrepa te bardhë

Rreth fushes së pritjes rrotullohen me dridhje

Ngarkuar me ankthe dhe mall

Ndonjëherë mē ngjan vetja si nje det i trazuar

Prej valësh dhe rrymash tinzare

Dhepse jam pērpjekur pēr ti qetësuar

S’ma vënë veshin fare

Ndonjēherë më ngjan vetja , se jam thjeshtë nje gjethe

Që kontaktin me tokën se pëlqen asnjehere

Ndaj ngjitet nē qiell me zogjtē e çdo vjeshte

Jo Ana

Jo Ana, ti s’duhet tē lotosh Je e vogēl akoma

Nga lotēt e tu , kjo ditē ndihet bosh

Dhe stina s’shpërndan mē aroma

Shiko si po nxihet ky qiell nga retë

Dhe dielli ndriçon si me zor

Ti je më e bukur se kjo pemē e blertë

Qē frytet i pjek ne qershor

Jo Ana , mos u vish me mërzi

Çdo lot qē derdh , mua mē vret

Dimri është herēt , për të ardhur tek ty

Dhe s’tē tregon të vērtetë

E marr me mēnd cfarē të ka ngjarë

(Ndonjë zhgënjim ,a sherr i kotë )

Por ty stë shkon gjithē kjo e qarë

Këta sy të bukur, mbushur lotë

Jo Ana , s’bēn kështu

Kjo ditē kaq lot ,nuk mund ti mbaj

Tek sytë e tu krihet nje botë

Dhe gazi yt , ēshtē krehēri i saj

Jerida Kulla

Alfabeti magjik

Dritë, ngjyra, jetë…

Tinguj, rrokje fjalë…

Fjalosur me gjuhën e zemrës…

Hapërdarë hapësirave.

Ngjeshur shkujdesur pas shirave.

Rrokullisur rrëpirave,

përpirë nga etja e dashurisë.

Aromë ndjellëse në fluturim zanash.

Magji e magjepsur në natën me hënë.

Dragonj e shtriga,

yj e ylber

mbledhur në një,

në kraterin e zemrës…

Mungesë

Më mungon si ajri zogut,

në hapërim drejt pafundësisë.

Më mungon si uji peshkut,

gjallim ëndrre për fshehtësi…

Më mungon si qumështi foshnjës,

forcim zemre, garim jete…

Më mungon…

Iliriana Koleka

Me ty në mëndje

Me ty në mëndje ndjehem varkë

Që dallgët parakalon

Kodrat e Karaburunit më vijnë qark

Me ty në mëndje ndjehem zonjë

Toka nga e cila vijmë

Fsheh në gji paranë vrastare

Me djajtë mashtrime e ujdi

Britma, lemza dhe qarje

Ndaj më lë të rri me ty

Bëhem gafore, qefallo, sardele

Si peshk me verza do marr frymë

Me ty në mëndje, me ty në deje.

Hëna

Hëna ime, e pambrojtur, pa mbështjellje, lakuriqe

Prehë e gurëve të mprehtë, që të qëllojnë në kërbishte

Meteoritë, asteroidë, ca të sheshtë, ca me majucë

Ca me cipë, ca pa cipë, s’i shkel dot as me këpucë

Hëna ime si sfungjer, me vrima të thella, të pa zëna

Po të kishe njëçikë ujë, i mbushje me peshq brënda

Po nuk ke e s’do të kesh, të avulloi si atmosfera

Si flokët e tua qiellorë, që me djallzi t’i mori era

Je ashtu siç e ke emrin, hënë si gjëmë e shkalluar

Ike, u zhduke e më le, pa shoqëri e të vetmuar.

Nikollë Loka

Pak nga pak

M’u shkëput një dhimbje, pak nga pak iku larg…

Gjysma ime, pak nga pak bëhet ti,

një këmishë për shtat, pak nga pak nuk më rri,

e humb dritën, pak nga pak njëri sy,

pak nga pak, humb fuqinë njëri krah,

pak nga pak, porta e shpirtit nuk m’u hap,

gjysma ime, pak nga pak mbeti jashtë,

pak nga ti, pak nga unë, nuk e di!

Ti ende pret

E sheh një yll që të pëlqen,

pret të ndodhë diçka si në magji,

e pret një lajm si erë të lehtë,

si borë të bardhë që shkrin në sy.

Me dit dhe net ti pret me shpresë

dhe ende mbytesh në magji,

në çdo kryqëzim një dritë e ndez,

në çdo fillim ndez një qiri.

Mendon se ylli të është fikur,

kujton diçka që s’të vjen në mendje,

po bash atëherë një lajmës i krisur,

vjen të gërvishtë në jetën tënde.

Ti ende pret me dit dhe net,

lajmësi i moçëm rrugën djerr,

kjo pritja jote parandjenjë,

laget në shi, thahet në diell.

