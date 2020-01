Ju sugjerojme

Mafia kalabreze Ndrangheta po kërcënon botën, zotëron trafikun botëror ilegal të drogës, po ndot sektorin publik e institucional e falë fuqisë financiare ka një aftësi korruptive të zotërimit të fondeve publike përmes mashtrimit e kontratave të rreme.

Ky është alarmi që vjen sot nga Kalabria vendi i origjinës së kësaj mafie që ka mbledhur në një konferencë të jashtëzakonshme krerët e Policive të vendeve të botës e të Interpol.









Sekretari i përgjithshëm i Interpol Jurgen Stock, ndodhet sot në Reggio Calabria të Italisë për të lancuar projektin global “I Can” një aksion botëror i promovuar nga Antimafia italiane në bashkëpunim me policitë e 194 vendeve të botës, anëtarë të kësaj organizate ndërkombëtare , për të luftuar mafian kalabreze Ndrangheta.

Sipas të dhënave të prezantuar gjatë konferencës për shtyp Ndrangheta konsiderohet organizata kriminale më e shtrirë, më e degëzuar e më e fuqishme në botë.

Është menaxhuesja kryesore në tregun botëror ilegal të trafikut të lëndëve narkotike dhe ka marrë formën e një kompanie holding 3.0 që ruan memorien e riteve të saj arkaike por ecën në një hap me digjitalizimin e sistemet e reja të transferimit të parave siç është bitcoin.

Të gjitha fitimet nga trafiqet e paligjshme riinvestohen shpejt duke përdorur teknika të sofistikuar të pastrimit të parave që ndotin, korruptojnë e godasin ekonominë e vende ku investojnë. Pasi shktërrojnë mekanizmat e konkurrencës e dëbojnë nga tregu sipërmarrësit e ndershëm.

Ndryshe nga mafia siciliane Cosa Nostra, e cila sulmon drejtpërdrejtë shtetin, Ndrangheta preferon të infiltrohet në shtresën ekonomiko-sociale e sipërmarrjes së shoqërisë, duke destabilizuar ekonominë, dëmtuar konkurrencën e lirë të tregut e ndotur sektorin publik e institucional.

Ndrangheta ka lindur në Kalabri e aktualisht është e pranishme në 32 vende e në 4 kontinentet Europa, Africa, America e Oceania.

Falë aktvitetit investigativ, i cili ka çuar në identifikimin e investimeve të parave të pista, kapjes së mafiozëve e sekustrimeve të mirave materiale, Interpol ka vërtetuar praninë e Ndranghetas në këto vende evropiane, Austria, Belgio, Croazia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Irlanda, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Principato di Monaco, Romania, San Marino, Slovenia, Spagna, Svizzera.

Ndërsa në vendet e tjera të botës Ndrangheta është e pranishme në Liberia, Marok, Seichelles, Antille, Argjentina, Brazil, Kanada, Kolumbia, Kostarica, Guayana Franceze, Panama, Repubblica Dominikana, Uruguay, SHBA e Australia.

Projekti i Interpol “I CAN” synon të informoj policitë e të gjitha vendeve mbi strukturën e organizmit e aftësitë e kësaj organizate kriminale.

Ndrina është baza e strukturës piramidale të Ndranghetas e identifikohet nga një ose disa familje me lidhje gjaku mes tyre e me origjinë kalabreze. Në majë të kësaj Piramide qëndron e ashtuquajtura Santa anëtarët e së cilës janë sekretë e nuk njihen as nga bosët mafiozë.

Lidhja e gjakut e karakterizon këtë mafai dhe e dallon për ashpërsi nga mafiet e tjera italiane siç dëshmojnë dhe të dhënat e shpërndarë gjatë prezantimit të këtij aksioni global. Ndër 1.189 mafiozë që kanë vendosur të bashkëpunojnë me policinë, 42% i përkasin mafias napolitane Camorras, 22% sicilianes Cosa Nostras e 15% Ndranghetas. Ndër 498 mafiozë të shpallur në kërkim , 134 janë anëtarë të Ndrangetas e 55 prej tyre janë nën kërkim ndërkombëtar.

Aksion global kundër Ndranghetas i Interpol përveç njohurisë së thelluar të aktivitetit organizativ e veprues të kësaj organizate kriminale synon të forcojë bashkëpunimet shumëpalëshe mes vendeve për kapjen e mafiozëve e asgjësimin e kapitalit e të pasurive të tyre paligjshme. Ndranghetas përpiqet të shtrihet në ato vende ku presioni hetimor e masat gjyqësor nuk përbëjnë një pengesë të mjaftueshme.

“Duhet një qasje globale për të luftuar kërcënim botëror nga Ndrangheta, u shpreh për mediat prefekti i policisë italiane Vittorio Rizzi, duhet një aksion i orientuar për ta çrrënjosur.” Ora

