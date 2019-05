‘Ndryshime madhore’, ç’do ndodhë me Facebook, Instagram dhe Whatsapp

Ju sugjerojme

Kreu i kompanisë Facebook, Mark Zuckerberg, ka zbuluar një seri ndryshimesh në Facebook dhe platformat tjera sociale, përfshirë Instagram dhe Whatsapp. Këto ndryshime janë përgjigje e drejtpërdrejtë ndaj kritikave të shumta për mënyrën se si Facebook mbron të dhënat e përdoruesit.

Dhe pikërisht, sipas Zuckerberg, çështja e privatësisë do të jetë në plan të parë me këto ndryshime.

Në një fjalim për zhvilluesit, Zuckerberg e përshkroi përqendrimin e ri të kompanisë në privatësi si “një ndryshim madhor” në mënyrën se si funksionon ajo.

Disa nga ndryshimet përfshijnë: mesazhet në Messenger do të jenë të koduara me parazgjedhje që do të thotë se Facebook nuk do të shohë përmbajtjen e mesazheve si dhe platforma do të integrohet plotësisht me Whatsapp.

Aplikacioni Facebook është duke u ridizajnuar për të bërë grupet e komunitetit të centralizuara. Zuckerberg më parë ka thënë se ai beson se njerëzit në të ardhmen do të duan të flasin privatisht në grupe të vogla dhe komunitete.

Pastaj, postimet e Instagram-it nuk do të duhet të fillojnë me një foto ose një video, do të jetë e mundur të ndajë përmbajtjen duke përdorur vetëm tekst ose vizatime, në sajë të një modaliteti të ri “të krijuar” të kamerës. /REL/

