Ndryshime në Champions, ankohen anglezët: Do falimentojnë Premier Lg

Ju sugjerojme

UEFA Champions League është kompeticioni më i rëndësishëm dhe më i ndjekuri në botë për klubet. Gjithsesi Shoqata e Klubeve Europiane (ECA) ka paraqitur një platformë të re, duke propozuar ndryshime radikale të këtij kompeticioni duke filluar që nga viti 2024, raporton “The Times”.

Sipas medias angleze ECA ka paraqitur kërkesën në UEFA që Champions League të jetë e përbërë sërish nga 32 skuadra, por të ndara në 4 grupe me nga 8 skuadra, që do të thotë një ekip do të luajë 14 ndeshje me sistem vajtje-ardhje.

Me këtë modul do të përfshihet një sistem ngjitje dhe rënie e skuadrave në bazë të rezultateve që do të marrin në grup.

Megjithatë sipas rregullit tjetër të paraqitur nga ECA, 24 skuadra do të jetë gjithmonë të kualifikuara për këtë kompeticion, ndërsa 8 vendet e lira do të plotësohen me skuadra të vogla.

Me këtë skemë drejtuesit e ECA, me president Andrea Agnellin e Juventusit, kanë si qëllim të largojnë skuadrat e vogla duke krijuar thuajse një ligë më vete me skuadra të mëdha që premtojnë ndeshje të forta dhe imazh potencial në të gjithë botën.

Sipas asaj që analizon gazeta britanike “The Times”, me këtë sistem 4 skuadrat angleze që do të marrin pjesë në këtë kompeticion do të jenë të përcaktuara dhe nuk do të ketë interes të luftojnë për renditjen përfundimtare në kampionat.

Në këtë mënyrë do të ulet interesi i skuadrave për Premier League, po ashtu edhe tifozët nuk do të kenë më arsye të ndjekin skuadrën e tyre deri në javën e fundit dhe neglizhenca do të bëhet rrugë ndeshje pas ndeshje.

Me të gjitha këto ndodhi kampionati anglez nuk do kishte interesin që ka tani dhe kjo çon drejt falimentimit.

Etiketa: angleze