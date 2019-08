Ndryshime në punë dhe dashuri, çfarë parashikojnë yjet për sot

Ju sugjerojme

Dashi

Kjo ditë ju fton që të jeni shumë të kujdesshëm në dashuri, sidomos nëse së fundmi jeni treguar tepër të rreptë me partnerin/en. Ky tension, nga keqkuptime të vogla, ndaj duhet dialog.

Demi

Në këtë moment është e rëndësishme që ju të përqendroheni maksimalisht në objektivat tuaj kryesor, sidomos sa i takon bashkëpunimeve të cilat mund t’iu lejojnë që të nisni aktivitete të reja.

Binjakët

Nëse do të tregoheni shumë të nxituar dhe anksioz në dashuri, rrezikoni që të vini nën presion partnerin/en tuaj, sidomos sa i takon një çështje bashkëjetese ose transferimi. Puna vazhdon me sukses.

Gaforrja

Në sferën profesionale parashikohen të reja shumë të mira, të cilat do ju bëjnë mjaft euforik. Dëshira juaj është që të riktheheni në lojë dhe të fitoni besimin në veten dhe kapacitetet tuaja.

Luani

Do të jeni të sigurtë në veten tuaj dhe kjo gjë do ju shtojë edhe më shumë hijeshinë. Do të bëni për vete persona për të cilët keni interes. Jini më të pavarur në punë, pasi intuita do ju çojë në arritje.

Virgjëresha

Në këtë moment duhet të përshtatni një sjellje më superiore ndaj kolegëve tuaj ziliqarë, të cilët nuk do të kursejnë provokimet dhe pengesat në punë. Në dashuri parashikohen ndryshime të rëndësishme.

Peshorja

Në vendin e punës mos jini shumë krenar dhe mundohuni të krijoni aleanca të vlefshme për të realizuar në kohë një projekt për të cilin po punoni prej disa javësh.

Akrepi

Ka ardhur momenti që të rihapni disa çështje që i keni lënë pezull prej kohësh. Jini kurajoz dhe mos u druani në shprehjen hapur të ndjenjave tuaja. Kjo ditë parashikon shpërblime për ju.

Shigjetari

Dita e sotme do të jetë interesante për të rihyrë në lojë dhe për të arritur rezultate të mëdha në vendin e punës, sidomos nëse do të nisni negociata të reja. Tregohuni sa më luftarak dhe të vendosur.

Bricjapi

Në dashuri mos u tregoni të ndrojtur, pasi kjo fundjavë do të jetë mjaft e frytshme sa i takon takimeve, ndaj mos kini frikë të guxoni më shumë. Edhe në vendin e punës do të arrini rezultate të mëdha.

Ujori

Dita e sotme do të jetë mjaft fatlume, për gjithë ata që kanë dëshirë që të vlerësojnë ndjenjat e tyre dhe të rindezin emocionet. Keni qëndruar disi të mënjanuar, por një surprizë e këndshme do ju bëjë euforik.

Peshqit

Do të rigjeni bashkëpunimin dhe sintoninë me personat që dashuroni, por vetëm nëse do të arrini të frenoni impulset dhe xhelozinë, e cila së fundmi ju ka shkaktuar një sërë keqkuptimesh në çift.

Etiketa: horoskopi 25 gusht 2019