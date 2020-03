NDRYSHIMET DRASTIKE/ Ligji për Kadastrën, të gjitha pronat në një dorë

Ju sugjerojme



Me ligjin e ri që pritet të kalojë nesër në kuvend e gjithë procedura, qoftë për privatizimin, dhënien e certifikatës së pronësisë, legalizimit e të tjera me radhë i mbetet në dorë një njeriu, Drejtorit të Kadastrës që varet direkt nga Kryeministri. Ligji parashikon dhe masën e pagesës për poseduesit e oborreve në përdorim, bën pronarë të tokës ndërtuesit e fshatrave turistike në bregdet, si dhe legalizon të gjithë paligjshmërinë pas vitit 2014.

Ish-ALUIZNI tashmë është kthyer në Agjencinë Shtetërore të Kadastrës, ku drejtor është Artan Lame. Të enjten në Kuvendin e Shqipërisë pritet të kalojë ligji i kadastrës, i cili sipas kryeministrit, synon të zgjidhë problemet me tokën dhe pronësinë që nga viti ‘91. Ky ligj, i vendos të gjitha procedurat e pronave në kompetencë të kësaj agjencie. Megjithëse qëllimi mund të jetë i mirë ka disa gjëra që nuk shkojnë në këtë histori. Me këtë ligj të ri e gjithë procedura, qoftë për privatizimin, dhënien e certifikatës së pronësisë, legalizimit e të tjera me radhë i mbetet në dorë një njeriu, Drejtorit të Kadastrës që varet direkt nga kryeministri. Juristët shprehen se nëse deri më tani ishin një sërë institucionesh të ndara që merreshin me shqyrtimin e çështjeve të pronësisë tanimë do jenë në një institucion të vetëm.









“Kjo mund të lërë shteg për abuzime të shumta. Sepse institucionet nuk mund të kontrollojnë njëri-tjetrin në këtë rast. Pra, kemi vetëm një njeri që vetë vulos dhe vetë firmos për ligjshmërinë e tyre”, shprehen specialistët e fushës.

Ky ligj bën pronarë të trojeve të gjithë ata që kanë ndërtuar fshatra turistikë në bregdet që deri më tani e kishin me qira tokën, oborret në përdorim pavarësisht se mund të jenë trashëgimi familjare sërish do duhet të paguhen, ndërkohë që legalizon të gjitha ndërtimet që pas vitit 2014 të cilat me ligjin aktual do duhet të prishen.

Fshatrat turistike

Juristët shprehen se më të fituarit në këtë proces do të jenë ata që kanë marrë toka shtetërore me qira në bregdet, të cilat me anë të këtij ligji i takon e drejta e blerjes, së bashku me pjesë toke që mund të kenë zaptuar. Fshatra turistike në zonat më të mira të Shqipërisë, në brigjet e detit Jon, por dhe në Gjirin e Lalzit dhe në Golem. Thuajse të gjitha këto prona janë dhënë me qira për 99 vjet, dhe pas përfundimit të saj kjo pronë duhej t’i kalonte shtetit. Janë të gjitha ato për të cilat është bërë debat jo pak herë, nga të gjitha krahët se po favorizon oligarkët. Nga ana tjetër ligji nuk legalizon ato ndërtime që janë bërë në toka të cilësuara si “rërë e detit” të cilat do të duhen të prishen. Në ligj nuk përcaktohen se sa larg bregut duhet të jenë ndërtimet që të përfitojnë certifikatën e pronësisë, gjë e cila sipas specialistëve mund të lërë shteg për abuzime në aplikimin e tij. Për shembull në jug të vendit, në shumë raste për shkak të mungesës së hapësirave ndërtimet janë kryer pranë detit, dhe nuk ka një specifikim të qartë se si do veprohet në këtë rast.

Oborret në përdorim

Një nen tjetër i cili hapi debat dhe në komisionin e ligjeve dje, ishte dhe kalimi në pronësi i oborreve në përdorim. Me ligjin e ri të gjithë ata që e posedojnë tokën që para viteve ‘90 tashmë i duhet ta paguajnë. Në kohën e diktaturës, nuk lejohej pronësia e truallit dhe e oborrit por vetëm pronësia e godinës. Shumë pronarë që i kanë këto prona me trashëgimi, ende nuk kanë marrë në pronësi oborret e tyre, për të cilat me hyrjen e ligjit të ri në fuqi do i duhet ta paguajnë. Ligji i ri parashikon se në rastet kur trualli me gjithë oborrin nuk i kalon të 300 metrat katrorë atëherë certifikata e pronësisë jepet pa pagesë, kur e kalon këtë sipërfaqe poseduesit i duhet të paguajë. Deputetët në komision, thanë se çmimi do të përcaktohet me vendim të këshillit të ministrave, por gjithsesi kjo mbetet për t’u parë, sidomos në pikën ku thuhet se oborri është regjistruar në emër të të tretëve. Nuk dihet ende se çfarë çmimi do vërë qeveria për oborret në përdorim, por nëse përdoren çmimet e referencave atëherë pronarët sidomos ata të Tiranës do të duhet të përballen me çmime deri në 150 mijë lekë metri katror për ata që shtëpitë e tyre i kanë në qendër. Ndërkohë poseduesit do i duhet të paguajë dhe në rastet kur trualli figuron në emër të të tretëve, pavarësisht se prej sa kohësh e ka ndërtuar shtëpinë. Dhe në këtë rast, mënyrat e pagesës do të përcaktohen nga Këshilli i Ministrave

Shteti nuk përgjigjet për tërmetet në banesat e legalizuara

Ligji i ri parashikon dhe legalizimin e të gjitha banesave të ndërtuara pa leje, deri në momentin e hyrjes në fuqi të tij. Me pak fjalë, legalizohen dhe ndërtimet pa leje të kryera pas qershorit të vitit 2014, kur ka qenë dhe afati i fundit i legalizimit të banesave. Gjithashtu pas hyrjes në fuqi të këtij ligji, në rast fatkeqësish natyrore si ai i tërmetit të 26 nëntorit, shteti nuk përgjigjet më për ndërtimet e legalizuara ose në proces. Me pak fjalë ata që kanë ndërtuar pa leje dhe i kanë legalizuar ato do duhet të mbajnë vetë faturën financiare. “Poseduesi i ndërtimit pa leje, i cili plotëson kushtet për legalizim, mban përgjegjësi personale për çdo pasojë që mund të rrjedhë nga shkaqe natyrore dhe/ose nga përdorimi i ndërtimit. Poseduesi është përgjegjës për dëmin që shkaktohet në rast fatkeqësish, si pasojë e faktorëve, që ndikojnë në qëndrueshmërinë e ndërtimit pa leje edhe në rast tjetërsimi” thuhet në ligjin e ri.

Legalizohet paligjshmëria pas vitit 2014

Ish-kreu i ALUIZINI-t, sot drejtori i Kadastrës Artan Lame, do të deklaronte se ndërtimet pas 2014-ës nuk do të legalizohen. Në fakt kjo është dhe një nga kërkesat e BE-së që t’i jepet fund paligjshmërisë me ndërtimet. Por ligji i ri nuk specifikon asgjë në këtë drejtim. Tërmeti i 26 nëntorit, zbuloi se shumë ndërtime ishin pa leje madje u hapën dhe dosje penale për këtë qëllim. Pallate, shtesa katesh e të tjera si këto janë denoncuar jo pak herë në media. Në vitin 2017 për shembull në zonën e trenit u denoncua një shtesë pallati pa leje në pronësi të deputetit të PS-së, Sadri Abazi. Sot ajo shtesë shërben si hotel, po në pronësi të Abazit. Me gjithë denoncimet e opozitës, IKMT nuk veproi, madje i doli në mbrojtje kësaj afere. Dhe Abazi është vetëm një shembull. Në mes të Tiranës ditën për diell ndërtohen shtesa katesh jashtë lejes së miratuar, por duket se ligji nuk funksionon për të gjithë njëlloj.

Bashkia e Tiranës dhe IKMT në jo pak raste mbyllin sytë, dhe kjo ndodh në të gjithë vendin. Nuk ndodh e njëjta gjë me qytetarin e thjeshtë për shembull, i cili dhe për të lyer fasadën i mbin policia bashkiake dhe të gjitha policitë e tjera në derë duke e akuzuar për ndërtim të paligjshëm. Por me sa duket e gjitha çka ndodhur në këto gjashtë vjet të paktën, fshihet me hyrjen në fuqi të ligjit të ri. “Kushdo që ka ndërtuar pas 24 Qershorit të vitit 2014 objekti i tij nuk do të legalizohet. Kreu i ALUIZNI–t, ritheksoi se që nga dita e hyrjes në fuqi të Ligjit të Legalizimeve, objekti i ndërtuar nuk mund të legalizohet” deklaronte Lame.

