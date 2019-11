Ne bashkë jena mësue me e nda mallin (Poezi)

Ju sugjerojme

Nga Albina Gjergji



“Andrrat e babës”

Kur isha e vogël,

baba jem thurte shporta andrrash,

t’mbushuna me t’ardhme

për mue.

Pinte kafen turke

nadje herët

e, mbasi numëronte hallet

nji e nga nji,

pa bâ zâ,

e kishte zakon

veç thurte shporta

dëshirash…

T’njajten gjâ

bante përditë,

a thue se,

mbasi

mbaronte shportën

e radhës,

andrrat i ishin realizue!

Nji ditë e thithi aq fort

kafen prej filxhanit,

sa m’çoi prej gjumit

e m’shkputi

prej lojës me kuklla…

E pashë krejt hundë e buzë

e,

tuj kalue nëpër duer

fijen e thuprës,

m’qeshi

me nuanca dhimbsunie

si me dashtë me m’thanë:

“M’fal, mor bab’,

por kjo shporta

që kam n’dorë

e që po e thuri

me fije shprese

për ty,

m’përhumbi

E fyti m’u tha

kur m’u kujtue

sesi u këput,

thupra e shportës

që gjyshi yt

dikur

kish bâ për mue.

Për bijen time

ka me qenë

ndryshe,

Koha ka me e ndihmue”!

Baba jem…

Ai andrrimtari

i pandreqshëm,

si e bija e tij sot,

dështimet e ditës

i mbulonte me jorgan n’darkë,

por vetëm

pasi u kishte thanë

“Natën e mirë”

dyerve t’pahapuna

t’miqve pa miq.

Ai kishte duer t’vrazhda,

shpirtin e butë,

zemrën e bardhë,

ftyrën e përvujtë.

Fliste me sytë jeshilë

krejt si ullini mijëravjeçar,

nën degët e t’cilit Jezu Krishti

dikur predikonte sesi duhej qenë

NJERI.

Kur isha e vogël,

baba jem

thurte shporta andrrash

t’mbushuna me t’ardhme

për mue.

Si psalm më përsëritet

në kry dëshira e tij :

“BIJA IME, TI DUHET ME GËZUE”!

“T’KAM RREJTË”

Sa i përket mbramjes

së djeshme,

të rrejta kur t’lashë me kuptue

se atë poezi

e kisha bâ për ty…

Unë s’kisha bâ veç atë

poezi për ty,

por te tana çka kam

lexue

e krijue,

shkruejtë

e ruejtë

nëpër cepat e

Morfologjisë

Fonetikës

Albanologjisë

Sintaksës

Linguistikës

Gramatikës

Leksikologjisë…

Çka thashë?

Letërsisë?

Ncuk…

Qysh në Hyrjen e Gjuhësisë…

Bash njat’herë

mbaj mend që

tanë poetët

u mblodhën

bashkë me vargëzue…

Domethanë… siç duhet

Për ty e për mue.

Pra,

unë të rrejta kur t’lashë me kuptue

se atë poezi mbramë

e kisha bâ për ty…

Unë s’kisha bâ

veç atë poezi për ty.

Por tana çka ke lexue

qysh se ke

e kam mësue me shkrue.

A e sheh sa shumë

vite paskena bashkë?

Qysh kur se nuk ishim njoftë

t’paskam e m’paske dashtë…

“Nana me rruzare”

Para shum vitesh, por jo fort fort larg në kohë, por bash atëherë kur kamba m’shpohej ma thellë se shpirti sot, kam pas’ njohtë nji nanë, që sa herë i kjante zemra, merrte rrugën për n’Kishë.

Avit’te derën e kullës s’vjetër, fshihte flokët poshtë shamisë s’zezë e, mbasi u kish’ thanë, “si keni njeh” komshijve, ngulte e shkulte shkopin e pleqnisë në tokë.

Kur mbas gardhit – sebep shekullor sherrnajash – ndigjoja “trokun” e saj, e dija që ishte ajo e me vrapin e fmijës turresha me gjetë birë për me i pa sytë, ato sy që, kur isha e vogël, më dukeshin tipari ma i vështirë “me u ba për vete”.

E shihja me rruzare n’dorë e, mbasi më kishte pikasë, më qeshte pa ndërpre pesë “T’falem o Mari” e po aq “Shenjtja Mari”.

Kishën… unë e kam pas gjithmonë afër shpisë, por gjithmonë mbërrijsha e fundit n’meshë.

Mbasi zija vend tek “bangat” e korit e mbasi, me shikim të piskuem më kritikonte prifti, ktheja kryet kah nana me shami të zezë.

Ju betohem, ajo nuk ishte nanë e zakonshme…

Ndryshe prej të tjerave që, si “majmunet imitues” përsërisnin veprimet e priftit (që nji Zot e di prej ç’kontinenti kishte mbërritë në tokën time me na shpëtue)… ajo nuk e bante këtë gja, por ulej poshtë gjujve të Krishtit e i fliste drejtpërdrejtë Atij me sytë kah qielli. Çonte duert nalt e sa ma fort binte kumona, aq ma shumë maraz e dhimbje i lexoje ndër rrudha.

Në dongun e parë të kumonës i shihje përshpirtje n’portret, me t’thanë mendja se ishte takue me Atë që nji ditë të gjithë supozohet se do i japim llogari. Në atë përballje dukej se mbaronte idhnimi e fillonte pranimi!

Në dongun e dytë, ishte ma e vendosun në lutje. Me shumë gjasë, kërkesa e dërgueme për nalt ishte e kjartë : “Më merr”. Kryqet në shpinë dhimbnin njisoj. Si Nanës s’Tenzot, ashtu edhe kësaj Nane me lot.

Në dongun e tretë, me gjujtë e skuqun e kurrizin e tkurrun, nana me shami të zezë “zbriste” në tokë e me kuletën prej pece që i varej n’brez zadrimoresh merrte rrugën për n’lagjen e heshtun. Aty ku e priste nji shpi përplot fotografi… me fëmijë.

Fotografi…me fëmijë,

Fotografi… me fëmijë!

N’emën t’Atit, t’Birit e t’Shpirtit Shenjt!

Para shumë vitesh, pra jo fort fort larg në kohë, por bash atëherë kur kamba m’shpohej ma thellë se shpirti sot, kam pas’ njoftë nji nanë që, sa herë i kjante zemra, merrte rrugën për n’Kishë. N’atë Kishë dikur shkonte bashkë me fëmijët, të cilët sot… nuk i ka ma!

Nanë, a beson hala?

“Fshiji lotët nanë”

Natën, kur kocat

shtrin n’shtrat,

nana jeme mos u ligshto.

S’asht mirë me kja natën!

Edhe pse poshtë

nënkresës tande

flejnë plagët e pashërueme,

mos kjaj…

N’kjoft’se g’jujt

T’dhembin

prej peshës s’kohës

e sytë zgavrra

t’janë bâ jo vetëm prej moshës,

më ço edhe mue,

kjajmë bashkë,

siç m’ke m’sue edhe me dashtë

Sepse… nana jeme

ti e din!

Na bashkë jena mësue

me e nda mallin.

Bashkë jena mësue

me e mbulue hallin

Bashkë

jena mësue edhe kafen me pi,

si dikur, në votër

kur ndizje zjarmin.

Bashkë jena mësue

me u pa gjatë n’sy

e me i thanë njena-tjetrës,

“Zot, çka bâj unë pa TY” (?!)

Nana ime?!

Nigjo…

kur vetëm t’mos jesh,

por vetëm t’ndihesh,

kur t’marrësh me u çue

e me u kujdesë për mue,

mbasi lotët t’i kesh fshi

e kapërdi kocin,

kujtoju shpirtmadhe.

Unë jam mbrenda teje,

fetus i strukun,

gjithmonë n’formë zemre…

Fshiji lotët, nanë.

Se po s’i fshive ti,

unë

kam me t’i puthë…

“Ah me mujt'”!

Me mujt’

me e dashtë

në kohën e tashme,

kryefjalën e mendimeve të mia!

Asgjâ s’i kisha kërkue tjetër gegnishtes tande.

As për tosk’nishten “s’do doja t’ia dija”!

Me mujt’

Me e futë Paskajoren “me dashtë”

në kohën e pa kohë të çdo kohe në “T’due”…

Sa bukur kishte me kénë!

…se

ME DASHTË

pa përcaktue vend

nuk ka nevojë për kohë.

As për folje ndihmëse,

as për fjali t’përbâme.

Duhet vetëm numri njàjës,

mbushë me dashni

Kryefjalë…

UNË,

TI në NJI!

Me mujt’

Me e dashtë

n’gegnisht

t’u‘j e njoftë si gjuhë e jo dialekt

paskajorja kishte me n’a lejue me kénë bashkë gjithmonë.

Me t’dashtë

E me m’dashtë!

Edhe At’ Fishta kishte me n’a bekue…

n’PASKAJORE!

“Me dhe pa ty…”

M’len me t’dashtë

edhe pa të pasë

Edhe pa kénë bashkë

m’lén t’thashë!

Nuk gaboj kur them do t’vij

e se do iki pa ba zhurmë!

M’len veç pak me ta puthë synin

E do t’zhdukem nëpër turmë!

T’dashuruemit s’do i çoj prej gjumi

edhe ata dûn me gabu.

Mkatnorët e natës puthen ngutshëm

kur vjen orari me u largu.

M’len me t’dashtë pash hatrin e Zotit

Njashtu siç di, apo si t’mundem

Në mos dëgjofsha rrahje zemre

do t’di vetë sesi t’shkëputem.

Pa ba za do ec majë gishtash

prej gjumit betohem s’kam me t’çu

M’len veç sonte me t’dashtë pastër

Se n’ag t’ditës do të jesh pa mu…

“M’rrokesh”

A don me i shtri hallet tueja

N’prehnin tem?

Aty gjen shumë të miat,

por edhe tuejave ju bâj vend.

Nji nga nji nisim

e i kjajmë bashkë.

Në mos mundshim

me i zgjidhë,

rrokena tue u dashtë”

“IK PREJ ANDRRAVE TË MIA”

A ban mos me u takue ma

n’andrrat bardh e zi,

që n’terr

as më rrzojnë

as më mbulojnë?!

As në aeroportet e tyne

që, n’thirrjen e fundit

paralajmëruese,

m’konfuzojnë

e

nuk e di a jam ngjitë

a kam zbritë…

Mos hajde ma

me m’pritë.

M’len aty,

t’shtrime përtokë

me sytë kah qielli,

tue numëru nji nga nji

bagazhet e udhëtimeve

t’pabame…

Mos më trazo ma

natën!

M’len vetëm

e, mos më thuej:

“Të pres nesër

në t’njajten andërr,

në t’njajten orë,

në t’njajten zemër,

me shpirt n’dorë”!

Njashtu, t’mbledhun shuk,

në valixhen e dëshirave

t’mbetuna n’tentativë…

m’len.

e mos m’kërko ma.

Ik prej andrrave të mia!

“Efekti mungesë”

Ke nji meritë t’madhe

Në shpërmbamjen e asaj

Çka isha.

Se tash… unë nuk jam má

Ajo e djeshmja

Që vrapoja me

Kapë trenin e lumturisë!

E má s’shumti

Nëse don me e dit’

Vlerësoj faktin që

S’kena qenë kurrë bashkë…

Se po të kishim

Qenë bashkë

Shumëçka kishte

Me qenë ndryshe.

Për shembull…

S’do kisha pas kohë

Me qenë as kjo që jam

As kjo që shkruej

As kjo që vuej…

T’falemnders!

Tash, a po m’len me pushue,

Se bash kambëkryq jam ulë

N’stacionin e zemrës

E me shkronja po godas

Shinat e nji bote

Të cilën nuk âsht

Se ma zbulove ti…

“Kjáj, kjaj, kjaj…”!

Sonte

gjeta kohë

me mendue për ty

e me t’pa n’sy

teksa ecje n’kalldramin

e zemrës

mbushë me aromë Shkodre!

I lashë njén’anë telashet

që çdo natë

i vé palë n’sirtar

e u struka poshtë batanijes

n’formën e nji fétusi

që frikë ka prej njeriut

pa ardhë

ende n’kët botë…

N’kët botë, që i premton shumë

e (as)pak i jep!

Sonte

gjeta kohë

me i fol vedit për ty

bash njato gjana

që s’pata fatin

as me t’i pëshpëritë

kur ike me shpejtësi.

Duhet ta mbash mend!

Se si u çove prej tavolinës

e me vete more

paketën e cingareve

plot me faj…

Harrove që tingujt

e “Hurt” të Johnny Cash

ishin fut’ poshtë astarit

të palltos tande

Nën atë pallto,

me të cilën

m’rrethoje kur kisha

ftohtë prej kujtesës!

Ti nuk e shkunde

pluhnin e zemrës!

Por unë sonte

gjeta kohë

Me t’pa e me kja

Me t’dashtë e me t’falë!

Me u gri e me u shfry

Edhe me u pa guximshëm

n’sy!

Nëse ndodh’ prapë

Domethánë… që të takohena

Ndonjî mbramje

Në ndonjî qiell korriku

Në ndonjî breg deti

N’zemër qyteti

A hije shelgu

Kam me ta këndú

Me za t’náltë

Atë melodi

Që kurrë s’mujte

Me e vallëzue me mue…

Në “T’DUE”.

Tash… “Kjaj, kjaj, kjaj”

Ti.

Unë boll e “lëndova veten”!

“Djepi i dhimbjes”

Na ka ndrrue “rolet” jeta nanë

Tash jam unë ajo

që t’përkundi n’djepin

e andrrave ty!

Flej…

Edhe sonte m’ke mu

Edhe nesër

Mbasnesër…

Mbas nji viti…

Përtej jetës e vdekjes!

Edhe n’botën tjetër

kam me t’vu n’gjumë

tuj ta tretë mendjen…

si fmisë!

Ule kryet’ n’prehnin tem nanë.

E di që s’feston ma.

“GËZUAR” (I)

E di unë…

Don me m’bâ

me shkrue n’këtë orë!

Don me m’nxjerrë në ballkon

me u puthë me erën

e me bâ “gëzuar” me venën!

Nji hurb

dy

tre

katër…

Epo… gëzuar!

Ta festojmë vetminë!

Për njeni-tjetrin,

Për të dy ne pa “NE”

dhe mijëra vite shpirt largësi,

Për çka patëm e s’patëm…

GËZUAR!

Për dështimin tim n’dashni

e suksesin e paaftësisë tande.

Për egoizmin tand e altruizmin tim,

Për tavolinën tonë “e rezervueme”

dhe kamarierin me papion blu.

GËZUAR!

Për kangën tande të preferueme

e vallëzimin tem nën shi,

Për avujt e buzëve në gotën bosh

e mesazhet e padërgueme në kuti,

Për zgjuarsinë

e kinse mprehtësinë tonë.

Për instiktet…

Për arrogancën tande të adhurueshme

e ndrojtjen time idiote…

GËZUAR!

Për çka s’u tha,

ma shumë se u tha.

Për “dhimbjen” time të ambël

e “ambëlsinë” tande të idhtë.

Për fitoret e mia në humbje

e për humbjet tueja në fitore.

GËZUAR!

Për shtëpitë me drita fikun,

Për komshijtë që u çuen prej gjumit,

Për tarabat që u ngritën

e lokalet që u hapën.

GËZUAR!

Për mue

për ty

për agun

vetminë

bulkthin

erën

e venën…

GËZUAR!

“GËZUAR”! (part II)

This is the end

“Beautiful” friend

This is the end

My “friend”, the end…

E thotë edhe Jim Morrison-i, i dashtun!

Ky asht fundi…

Por fundi i një fillimi të ri,

që m’gjen prapë

n’ballkon,

me gotën e venës n’buzë.

M’duket t’kam edhe disa “Gëzuar” borxh

E në pamundësi për me e festue

përballë

të dielën e fundit me ty,

mendova me ta shkrue me të kuq

hurbin e fundit

të strofës së kangës.

Gëzuar!

Dollia këtë herë

shkon vetëm për ty,

në timen mungesë.

Gëzuar!

Për ajrin e pastër që thith,

e avullin ndjellës që lëshon.

Për skenarët e tu

regjinë

rolet

e protagonizmin e pakuptimtë.

Gëzuar!

Për siparin që s’u ngrit kurrë,

për shfaqjet me karriget bosh

e personazhin që s’e pranoi

lojën e dyfishtë.

Për duartrokitjet pa zá..

Kaloi një shekull…

Kaloi një shekull

pa bâ “GËZUAR”, zemër!

Prandej…

Gëzuar prapë!

Tash me gotë bosh, veç…

Gëzuar!

Për sakrificat në artificat tueja

e çorbën e gatueme aq pa shije!

Ushqehu!

Për të parën

të dytën

e të fundit herë!

Gëzuar!

This is the end,

my friend!

The end…

“Kohë pa ty”

M’thuej!

Si ia ban

kur malli t’grryn

Për veden tande

Që gjîndet n’mue?!

Ku e takon

Çká i thue

Si i thërret

Kohës pa ty

E pa mue?

“M’ban habî”

A e ke vu ré qe s’kam kohë

As me mendue për ty?!

Unë s’kam kohë me mendue

As për vedin

Por m’ban përshtypje

Se sa e aftë paskam kénë

Me dështue me zemren témé

Ndërsa me shkruejtë për dashninë

Kam gjetë gjithmonë kohë!

“S’asht rrobë për ty dashnia”

Kisha thurë tri triko poezi për ty,

por asnjena nuk i rrinte

mirë zemrës tande.

Atë që e nisa t’parën

e që e përfundova t’fundit,

m’the se nuk i bante

gjoksit tand të vogël.

Heshta dhe

vetes ia vesha!

Të dytën, që mbasi

e punova me ma shumë zanore

sesa bashkëtingëllore,

ma hodhe tej,

pse s’kisha qëndisë

n’mendje llogarinë me ty!

S’dija.

S’mujsha.

S’më kishin mësue!

T’fundit triko, të cilën nxitove

me e veshë t’parën…

E grise pa hy në trupin

tand t’ftohtë.

Si dimni ynë

i ngushtë

në natën e huej.

Tash,

ndër sy kam grimcat

e akullit shpirt-shqyem!

Arna…

“Me shumë pastërti”

“Për ty”

“Dashni”…

“Prej duerve të mia”.

Kisha thurë

tri triko poezi për ty.

Kanë kohë të grisuna aty.

