Në datëlindjen e Gjergj Fishtës, në Lezhë

Nga Viktor Gjikolaj









Klubi Letrar ‘’Ndoc Gjetja’’, në bashkëpunim me gjimnazin ‘’Sami Frashëri’’ Përmet dhe gjimnazin ‘’Hydajet Lezha’’Lezhë, me mbështetjen e DRAP Lezhë, organizoi, Takimin Poetik Kombëtar, ’’Ora e Muzës,Lissus, 2019’’ , edicioni i tetë. Veprimtaria, ndryshe nga herët e tjera, ishte kompozuar me recitime të teksteve të Fishtës prej letrarëve të viseve Naimjane( Gjimnazi’’Sami Frashëri’’ Përmet) dhe me disa kumte për veprën e Gjergj Fishtës nga fishtologë të ftuar me këtë rast.

Recitimet e të rinjve përmetarë, përgatitur nga poeti Lumo Kolleshi,tingëlluan bukur e sollën emocione të veçanta ,duke dëshmuar se tekstet e Gjergj Fishtës tingëllojnë bukur edhe nga bartës të toskërishtes.

Në këtë takim kumtuan, fishtologu i njohur,poeti Nikolla Spathari,Kryetar i Lidhjes së Shkrimtarëve dhe Artistëve të Durresit si dhe shkrimtari dhe botuesi Mark Simoni, pjesë e panteonit poetik e letrar të gjimanazit të Lezhës, krahas poetëve të njohur që mësuan dhe dhanë mësim tek ky djep letrarësh me emër si :Ndoc Gjetja, Rudolf Marku,Silvana Gjebrea, Shpresa Kapisyzi, Alban Bala, Kujtim Dashi, etj – U dhanë Mirënjohje për fishtologun Nikolla Spathari si dhe çmimi i karjerës ‘’Gjergj Fishta’’, poetit Tonin Nikolli.

Pjesëmarrësit vizituan vendin ku ka lindur si dhe Kolegjin e Troshanit, ku poeti i madh mori mësimet e para, por edhe ku dhënë mësim e meshë.(I shunguruar,po aty)

Pas dite para Gjimnazit ‘’Hydajet Lezha’’ na pritën nxënësit , që do merrnin shoqet e reja nga qyteti i bukur i Jugut ,në shtëpitë e tyre.

Klubi Letrar ‘’Ndoc Gjetja’’ falenderon DRAP Lezhë dhe drejtorin Bardhok Pulaj për mbështetjen e projektit tonë, Gjimnazin ‘’Sami Frashëri’’, Përmet,Gjimnazin Hydajet Lezha’’, Lezhë, Dr. Preng Pepën për mbështetjen e vazhdueshme që ju bën veprimtarive tona.

Falenderojmë emër për emër vajzat që recituan në Takimin Poetik Kombëtar’’Ora e Muzës, Lissus,2019’’, edicioni i tetë: Katerina Todhe, Xhuljana Iljazi, Selena Demcellari, Esmeralda Metko, Dorina Beçaraj, Ester Shkurta, Aleksandra Qendri, Marina Codari, Elda Nasto. Dikush u tha, tek po i përcillte për në Permet; “Ju tashmë jeni dallëndyshet e këtij qyteti të moçëm , me misionin mistik të shpendit magjik në misionin e rikthimit…”

Mirë u pafshin në ‘’Ditët Naimjane’’ në Përmet!

