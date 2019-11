Në Dubai, Oriola Marashi zbulon të dashurin misterioz (Foto)

Ju sugjerojme

Modelja Oriola Marashi, prej disa ditësh ndodhet në Dubai, nga ku poston shumë foto e video të cilat kanë tërhequr vëmendjen e fansave.

Këta të fundit kanë ndritur dyshime së me kë po i kalon pushimet modelja.









Ditën e djeshme për të shuar dyshimet e të gjithëve, Oriola ka postuar në ‘Instastory’ një foto ku shfaqet e veshur me një fustan të verdhë krah një mashkulli të shkurtër me veshje arabe dhe shkruan me humor ‘Me të dashurin tim misterioz’.



Etiketa: i dashuri misterioz