Në kërkim të Bujar Sheshit, dëshmia: Më kërcënoi me grua e fëmijë

“Ishin tre veta. Më përplasnin kokën në mur, më gjuanin me shqelma kokës, stomakut e kurrizit e kudo, më trajtuan si një kafshë me metodat mesjetare të inkuizicionit. …por nuk i pranova akuzat sepse ishin të pavërteta. Por …ata më kërcënuam me gruan e me fëmijët dhe kjo nuk durohej…”

Kur ia përplasën kokën pas murit, Petraqi duroi. Edhe kur e gjuajtën me shqelma kokës, kurrizit e stomakut duroi. Duroi edhe kur ndaj tij përdorën torturat më shtazarake, ato që përdoreshin në mesjetë. Megjithatë Petraq Xhaçka i duroi torturat e nuk i pranoi akuzat që i bëheshin, se ishin të pavërteta. Por kur tre njerëzit e sigurimit të shtetit e kërcënuan me fëmijët dhe gruan, Petraqi u dorëzua. Nuk mund ta duronte këtë presion. Nuk kishte burrë ta duronin këtë presion. Por kishte burra, që e bënin këtë presion dhe ata ishin të Sigurimit të Shtetit. Njëri prej atyre që e bëri këtë kërcënim ishte Bujar Sheshi. E sigurt është se një prej tre sigurimsave që e torturuan e kërcënuan Petraq Xhaçkën, është Bujar Sheshi. Gjithashtu dimë që një person me emrin Bujar Sheshi, është zgjedhur pak muaj më parë anëtar i Këshillit të Lartë të Prokurorisë, pra i njërit prej institucioneve më të rëndësishme të drejtësisë së re. Këto dy të dhëna janë shumë të rëndësishme për të vazhduar më tej në identifikimin e Bujar Sheshit, që torturoi Petraq Xhaçkën. Bujar Sheshi thotë, se nuk është ai që torturoi e kërcënoi Petraqin, se nuk është Bujar Sheshi i Sigurimit të Shtetit. Madje për këtë ai ka bërë padi dhe Gjykata e Tiranës e ka pranuar padinë e Bujarit e mund të na thotë së shpejti se ky Bujar Sheshi, sigurismi që torturoi Petraq Xhaçkën por edhe shumë të tjerë si ai, nuk është ai që ka pak kohë që u zgjodh anëtar i njërit prej institucioneve më të rëndësishme të drejtësisë së re, këshillit të Lartë të Prokurorisë.

Por ka një të dhënë tjetër. Autoriteti i Dosjeve, AIDSSH na thotë se Po. Ky është Bujari Sheshi , që torturoi jo vetëm Xhaçkën por shumë të tjerë. Ky Bujar Sheshi, që u zgjodh anëtar i KLP-së dhe për këtë arsye ka paraqitur pranë organeve të drejtësisë të dhënat e dokumenteve të Sigurimit të Shtetit për të. Ne e dimë me siguri se nje prej tre personave që kryen procesin hetimor quhet Bujar Sheshi. Ja dhe dokumenti zyrtar i Sigurimit të Shtetit që e vërteton këtë.

Por një prej pretendimeve të Bujar Sheshit të KLP-së, është se nuk bëhet fjalë për të por për një tjetër Bujar Shesh. Ndërkohë që ndryshe pretendon AIDSSH. Nga dokumentacioni që gjendet në vendimin e sotëm të gjyqit, rezulton se nga kërkimet e bëra nga drejtoria e gjendjes civile, nuk ka asnjë tjetër me këtë emër Bujar Sheshi, përveç këtij që është zgjedhur anëtar i KLP-së, pra i bie të jetë i njëjti, që i ka përplasur kokën pas murit Petraq Xhaçkës, që e ka torturuar si kafshë e çfarë është më e rënda e ka kërcënuar me gruan e fëmijët.

Vendimi

E megjithatë, Anëtari i këshillit të Lartë të Prokurorisë, Bujar Sheshi, e ka fituar betejën e parë me Autoritetin e Dosjeve sepse Gjykata e shkallës së parë e ka pranuar padinë e tij ndaj AIDSSH-së, institucioni që e ka klasifikuar anëtarin e KLD-së si pjesë e strukturave të ish-Sigurimit të Shtetit. Si anëtar i ish-Sigurimit të Shtetit, Bujar Sheshi nuk mund të ishte anëtar i KLP-së. Edhe pse AIDSSH ka provuar bindshëm se Bujar Sheshi ka qenë pjesë e strukturës gjakatare të diktaturës komuniste, ai nuk e pranon dhe gjykata e ka besuar atë. Ka një sërë argumentesh që AIDSSH paraqiti në gjykatë, për të mbrojtur vendimin, sipas të cilit Bujar Sheshi ka qenë anëtar i Sigurimit dhe që janë pjesë e vendimit. Kujto.al i publikon në fund të këtij shkrimi.

Ndërkohë, kujto.al ka zgjedhur të publikojë sot dëshminë e njërit prej viktimave të Bujar Sheshit, rrëfimin e Petraq Xhaçkës, i cili na tregon dhunën e pashoqe, që ai ka vuajtur në kurriz nga Bujar Sheshi dhe shokët e tij. Bujar Sheshi mund të fitojë betejat në të gjitha shkallët e kësaj drejtësie që ne, për fat të keq e kemin sot, por i duhet të fitojë një tjetër që shumë të rëndësishme, atë me ndërgjegjen e tij. Për këtë duhet të dalë e të thotë publikisht: unë nuk e kam hetuar, torturuar e kërcënuar Petraq Xhaçkën.

Petraq Xhaqka e ka rrëfyer para se të vdiste torturën e kërcënimet e Bujar Sheshit, Qemal Lames e Reshat Leskaj. Se cilat ishin presionet, që atij iu bënë me anëtarët e familjes, çfarë presionesh i bënte Bujar Sheshi, Petraq Xhaçkës, si e kërcënonte me gruan e fëmijët e tij. Këtë betejë Bujar Sheshi, ka pak gjasa ta fitojë.

Më poshtë botohet një pjesë nga intervista e Petraq Xhaçkës pasi u lirua nga burgu e ku rrëfeu mundimet e jetes së tij në burgjet komuniste, torturat që i bënë Bujar Shesh-rat në ato zgafella të tmerrit.

Xhaçka: “Ishin tre veta. Më përplasnin për muri, më gjuanin me shqelma kokës si t’iu vinte, më trajtuan si një kafshë me metodat mesjetare të inkuizicionit. Torturat vazhduan me orë e me ditë dhe unë kurrë nuk i pranova akuzat, sepse ishin të pavërteta. Por më pas kaluan në presione psikologjike. Ata më bënë presion me rrethin tim familjar. Më kërcënuan me gruan e më fëmjiët…

Më poshtë botohen pjesë nga vendimi i gjykates ku gjenden argumentat e AIDSSH dhe te te akuzuarit Bujar Sheshi./kujto.al/

