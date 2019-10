Në mënyrë të pazakontë, moderatorja zbulon gjininë e bebit (Video)

Ju sugjerojme

Moderatorja Fatma Methasani ka zbuluar gjininë e fëmijës së saj të parë, në një mënyrë aspak të zakontë.

Në ditën e lindjes, ka publikuar në rrjetin social “Instagram” një video ku shihet mbi një motorr së bashku me partnerin, kuzhinierin Alfio Rrotani. Gazi i mjetit pikaset në ngjyrë blu, duke treguar pikërisht kështu gjininë mashkullore të foshnjes.









“25 vjetori im i lumtur! Me dy çunat e mi të preferuar, njëri në krah dhe tjetri vjen së shpejti! Ditëlindje plot bekime”-ka shkruar Fatma krahas videos së postuar. Me ç’kuptohet, Fatma dhe Alfio do të bëhen së shpejti prindër të një djali.

