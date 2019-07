Në prag të dasmës me Bleron, Afrona zbulon foton e veshur si nuse

Ju sugjerojme

Afrona Dika ka publikuar së fundmi një foto ku shfaqet me fustanin e bardhë të nusërisë. Duke pozuar krah bashkëshortit dhe këngëtarit Blero Muharremi, Afrona është kujdesur të zbulojë fare pak nga portreti.

Me shumë gjasa, për t’i surprizuar ndjekësit me paraqitjen e saj në ceremoninë martesore, që do të mbahet më datë 21 shtator në një resort luksoz në plazhin e Shëngjinit me rreth 300 të ftuar.

Risjellim në vëmendje se Blero i propozoi Afronës dy vite më parë në mes të emisionit “Prive Reality”, duke iu ulur në gjunjë.

Etiketa: Afrona Dika