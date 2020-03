Në prag të protestës së Metës, Rama mbledh Kryesinë, deputetët dhe ministrat

Ju sugjerojme



Bëni LIKE faqen zyrtare në Facebook mapo.al

Në prag të tubimit të thirrur nga presidenti Ilir Meta, kryeministri Edi Rama ka mbledhur ministra, deputetë dhe grupin e Reformës në Drejtësi.

Burime pranë PS bëjnë me dije se Rama do të mbajë takime me grupet sektoriale në PS dhe takim me grupin e Reformës në Drejtësi.









Ndërkohë pak orë më vonë, në 17:00 Presidenti i Republikës, Ilir Meta ka lajmëruar se do të mbajë një manifestim në Bulevardin “Dëshmorët e Kombit”, për mbrojtjen e Kushtetutës. Presidenti argumenton se Kushtetuta po tentohet të kapet nga “grushti i shtetit”.