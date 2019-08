Në prehrin e ngrohtë të qeverisë: Krimi terrorizon vendin

Ju sugjerojme

Mediat e mëdha të huaja e kanë rikthyer Shqipërinë në shënjestër të raportimeve, duke theksuar se vendi është kthyer në fole të drogës. Por pavarësisht se çfarë thotë qeveria shqiptare, numri i lartë i vrasjeve mafioze në vend gjatë këtij fillimgushti, e vërteton se droga po lë pas një varg viktimash.

Brenda 12 ditëve të para të gushtit janë shënuar pesë të vrarë dhe mbi një duzinë të plagosur. Krimet kanë pasur një shpërndarje gjeografike në të gjithë vendin, si në Durrës, Vlorë, Fier, Elbasan dhe së fundmi në Mirditë.

Seria e vrasjeve do të fillonte në datën 1 gusht, ku në derën e banesës u ekzekutua me breshëri Feriz Bardhi. Një ditë më pas, krismat e armëve do të tronditnin Elbasanin, ku në qendër të qytetit ndodhi një plagosje e trefishtë me armë, por fatmirësisht pa viktima. Në datën 6 gusht, në orët e pasdites do të ekzekutohej në lokalin e tij pranë plazhit, Arben Beqiraj. Në të njëjtën ngjarje mbetën të plagosur djali dhe një i afërm i viktimës. Dy dite me vone krimi do të godiste jo shumë larg Vlorës. Mbrëmjen e 8 gushtit, në Selenicë u ekzekutua në rrugë Dilaver Tozaj, i njohur edhe me emrin Nikolla Ikonomi.

Seria e vrasjeve do të vazhdonte me mëngjesin e 12 gushtit, ku në afërsi të Fierit u gjet i vrarë me thikë në fyt dhe i hedhur në kanal 23-vjeçari Florian Selimi. Po në të njëjtën ditë, në qendër të Rrëshenit do të ekzekutohej me armë Armando Gjini, i njohur edhe me ermin Tonin Gjini.

Një e përbashkët e këtyre ngjarjeve, me 5 të vrarë dhe 5 të plagosur, është fakti që për asnjërën nga këto krime nuk është arrestuar autori i dyshuar.

Ndërkohë mjeshtri Bujar Kapexhiu, në punimin e radhës për Mapo, thekson se krimin qëndron në prehrin e ngrohtë të qeverisë.

