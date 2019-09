Në pritje të vendimit për Saimir Tahirin, 3 gjyqtarët që po vendosin

Ju sugjerojme

Saimir Tahiri ishte i pari që mbërriti në Gjykatën e Krimeve të Rënda, që të mësonte vendimin e trupës gjyqësore. U paralajmërua se vendimi do të jepej në orën 16:00, por gjykata ka marrë më shumë kohë për të dhënë verdiktin përfundimtar.

3 gjyqtarët që do vendosin ‘fatin’ e Tahirit janë: Flora Hajdredinaj, Ardit Mustafaj dhe Irena Gjoka.

Prokuroria kërkoi 12 vite burg për Saimir Tahirin, që me gjykimin e shkurtuar përkthehen në 8 vite. Ish-ministri i Brendshëm akuzohet për “Trafik Narkotikësh”, “Grup i Strukturuar Kriminal” dhe “Shpërdorim detyre”.

Para se të dalë vendimi kanë qarkulluar informacione se Saimir Tahiri do dënohet vetëm për akuzën e “Shpërdorimit të detyrës” dhe për dy akuzat e tjera do shpallet i pafajshëm. Mbetet për tu parë se cili do të jetë vendimi përfundimtar i Gjykatës së Krimeve të Rënda.

