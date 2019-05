Në sfilatën e Guçit, të ftuarit njihen me veshjet me elektrik dore

Ju sugjerojme

Koleksioni i ri i “Guçi”-t u prezantua dje në një sfilatë tejet të pazakontë në muzeun Capitolini në Romë. Të ftuarit janë njohur me krijimet mjeshtërore të Alessandro Michele në errësirë totale, me një elektrik në dorë.

Stilisti u shpreh se është frymëzuar për këtë paraqitje skenike nga e kaluara e tij, që është e lidhur ngushtë me arkeologjinë dhe artin.

“Të punosh me modën është sikur të jesh një arkeolog dhe të zbulosh gjëra. Elektriku i dorës ndihmon në gjetjen e gjërave që nuk mund të shohësh dhe me atë ti vendos se çfarë do të shohësh dhe ku do ta drejtosh dritën – sidomos këtu në këtë vend mrekullish. Kur isha fëmijë nuk më pëlqenin parqet, këndet e lojërave apo futbolli. Erdha këtu me babanë tim dhe që atëherë dhe tani e dua arkeologjinë dhe artin, jam i fiksuar me botën antike, është si një sëmundje për të cilën nuk ka ilaç”- tha Alessandro Michele.

Veshjet e tij i përkasin stilit të viteve ’70 dhe të gjitha përcjellin një mesazh të fuqishëm, atë të lirisë.

