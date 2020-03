Në shtetin ideal të Kryeministrit, ku edhe Presidenti ka kafshuar gjuhën

Ju sugjerojme



Jemi mbyllur brenda si shejtani në shishe ! Qënka mallkimi vetë ky virus ! Pos halleve që na vertiti persiper ndjejmë mall për fjalimet e ministrave e të ministreshave ! Pale më per njëren që na leçiste bejtat e Nolit plot trandje për të fshikulluar zullumqaret në tempull! Na ndau për se gjalli jeziti, plasja zo sytë ! Jeta jonë pa to e ta është një shkretetirë, një ranishtë plot shkurre e çufrra ! Pa ato zukama, pa atë emfazë, pa atë sqimë mendimi e dinjiteti pa atë demostrim dashurie ndaj liderit edhe kur ai i debon dhe u thotë “mu hiq syshë more firaun” ndihesh i braktisur nga flladi që perkedhel kopshtin e Edenit !





Pastaj si lanet na gerryen meraku a kanë ndonjë lek menjanë për harxhe në kohë të errëta ?! Zoti që i di punet e veta po kaq jetim na la pa të mbrothtat e të vyerat sentenca e persiatje të Opozites së re ! Bardhyl Londo në sallon duket si sulltan Bajaziti në kafaz, tek shfryn e gjemon ! Del në dritare po as zog as sorrë nuk pipetin , putiri i duket i rëndë sa vetmia po në dorë e mban ama për sfidë , mermerit me vete kjo botë shkoi në esfel, vetem poezia mbetet !









Miku im hebre që nuk i thotë kujt shendet as per qejf e as për hall ka blerë kundragaz , pelerinë e çizme ushtrie e ashtu veshur tebdil është rrasur brenda një fuçie në bodrumin e tij në Petrelë ! I thonim ne të shkretet , harxho, prish, darovit, qeras, gezo e gezohu se po vjen ditë e gjykimit po ai hiç, i dukeshim lakmitarë e zhvates dhe për muaj të tërë behej erë si rojtar i paeupur i milionave të tij që i do si sytë ! Bernard Banushi ai që rrugeve të Kryeqytetit shfaqej me shikim të vrenjtur mynxyrë e doren në alltinë dy grykeshe gati për të shtënë ndaj kujtëdo që llafe të liga nxirrte ndaj Lulzim Bashes është bërë firar ! Thonë që është fshehur në një senduk dhe që andejmi vrojton boten me dylbi e maraz ! Thashetheme janë se zor që një xheverxhili si ai një pizeveng virus ti kallë datën si ne të tjerve !

Gojet e liga nuk hynë në karantinë ! Ditmir Bushati herë pas herë pyet Damian Gjiknurin e Ahmetajn në telefon në kanë miell në magje për çilimiqerit e ndoca fasule ? Ai po mendon të shkruajë një leter si Bushtlinjtë motit për sulltanin kalif , të cilet ai i falte më pas ! Keshtu ata ngarkuar me mall e gjë me mhyrin e pushtetit në gisht ngjiteshin në Rozafat, gjerbnin salep e meditonin për misteret e Allahut kembëturqisht mbi postiqe ! Thuhet që çdo paragraf i asaj të deshperuar fillon me frazen “mu thafshin krahet si të zhgenjeva ty o drite e gaz i botes” e mbaron me “ me litarin që bleva me sestercet e tradhetisë po tundohem të lidh brenga e xhanit tim që digjet “ !

Një muaj më parë disa shqipo nopranë e trimoshë rrëzë trageteve , ndanë aeroportit , në sokaqe e miletbahçe sokellinin me kercenime ndaj koronavirusit,prej të cilit jo vetem që nuk ndiheshin të frikur po ishin gati ti bënin nënën si hasmit në mejdan ! Ndermend vinin si aromë jasemini, vargjet e Bajronit “të rreptë bijtë e Shqipes, kurrizin kush jua pa ndonjëherë” ! Të tjerë mendjehollë si petë lakrori predikonin raki ballë kazani, hudhra , djath me erë e salcë kosi e ferkim me lesh dhie si terbiet ndaj çdo sulmi të pabesë virusal.

Po keshtu edhe Qeveria e cila e zë me qerre çdo të ligë, të gjithë ata që frigeshin, që kerkonin mbyllje kufijsh, linjash ajrore e detare perkohesisht me vendin fqinj, masa mbrojtese, potencializim të sistemit shendetësor leçiteshin si armiq të Kryeministrit që i di të gjitha, si cmirezinj e zemër katran që ndillnin ardhjen e korones për ikjen e Edit tonë pa të cilin jeta s’do të kishte më kuptim ! Tani ai po na thotë nami e gazepi sapo ja kanë behur mes nesh ! Loja me terrorin e panikut mund të mendojë ndonjë haram i papunë (tani janë shumë) është llogari politike që nese del me pak kosto ai do të thotë ju shpetova unë, në daltë me shumë, ja u thashë u dola borxhit, nuk më degjuat ! Po zor ta besosh se nuk bën nga keto , është esnaf i madh!

Tani virusi erdhi dhe ne ikem ! Mirë bëmë , trima me tupe e frikacakë me damkë ju nenshtruam arsyes ! U strukem nxitimthi kush nën lavaman, vetë futem nën shtrat herë pas here, kush në dollap të rrobave , kush nën jorgan , kush në biblioteke e cila në çdo shfaqje skype të atyre që krypin mend qysh do bënet me këtë të uruar vatan , pervijohet madheshtore duke e demostruar librin e dijen si aleate të shoqërisë sonë në ditë të qametit ! Libra libra kudo libra , aferim more te uruar aferim , lexoni sa t’ju bëhen sytë filxhan !

Virusi krijoji shtetin e deshiruar nga Kryeministri thotë ndonjë cinik teksa rrotullohet sa në bark po aq në shpinë mbi divan ndersa atij (Kryeministrit) po i del gjuha pas shpine tu u lutë dynjasë herë si Krishti e herë si Muhameti rrëze hijes që leshon Binaja me libra në Surrel, me ja kercite vrapit për në shpi ! Dje doli vetë rrugeve si rrufe që shkon tuj diegë , iknin njerzia si kesulkuqja nga ujku! Nuk ka të dhëna që na nxjerin në atë shteg ku mund te shikosh e thuash se ky është mendimi i Mark Markut!

Një shtet ideal për Kryeministrin , të cilin e kemi lodhur e plakur me gjynahet tona kapicë, ku të gjithë mbyllen, ku ai cakton orare hyrje daljeje, gjoba e ndeshkime, pa gazeta, me televizione që nuk bëjnë më debate politike, me Presidentin i cili nga pikellimi që i shkakton pandemia ndryshon gjuhen duke e kafshuar , ku terma “gruaja e Bilalit” të para një muaj duken të para një shekulli e flet për marshallah krejt si minister i qeverisë, si Ahmetaj apo Manastirliu ! Kjo vetem për unitet se asnjë pazar s’ka në horizont, se burrat tanë të shtetit nuk bëjnë nga ato, ata janë parimor e qelibar që për kauza bëhën fli , interesi personal për ta është një pesë me hiç ! Në altarin e atdheut ata qerratenj piqen në hell si cjeperit për festë të pa lyer më yndyrë ! Atyre mund tu besohet symbyllurazi ! Për gjykaten kushtetuese as për ndoca të tjera punë ska tregti në keto ditë qameti !

Hap televizorin dhe shoh që numri i të infektuarve me koronavirus ka shkuar 174, ditët bëhen gjithnjë e me të trishta por nese nuk mendojmë , nëse nuk reagojmë madje nëse nuk gjejme forcen për të qeshur e bërë sarkazem me veten dhe të tjerët pos mushkerive virusi na rrezikon trurin nga mpirja e karantina e të cilit fitojnë vetem demagoget dhe pandemia e tyre e gjatë ! Tani siç thotë Bodler “ është momenti për tu “dehur” ! Për të mos u bërë skllevër të martirizuar të kohes, dehuni, dehuni gjithmonë me verë , me poezi, me virtyt, si të doni ….” ! Jemi në momentin e duhur për të marrë vendimin se me çfarë duhet të “dehemi” pas kesaj prove që na keshillon që ta latojmë pak egoizmin tonë të përditshëm!/Marrë nga Panorama/

