Negociatat/ Basha: Rama hapi shampanjën edhe vjet, por…

Kreu i Partisë Demokratike, Lulzim Basha nga Fieri ka komentuar Raportin e publikuar sot nga Komisioni Europian ku rekomandon çeljen e negociatave me Shqipërinë. Basha tha se duke e nisur nga situata në vendin tonë, edhe këtë herë Këshilli Europian me shumë mundësi do të refuzojë hapjen e negociatave me vendin tonë. Kreu i PD-së tha se kryeministri Rama, duhet të kishte kërkuar falje sot për gënjeshtrën e një viti më parë, ku hapi shampanjën për hapjen e negociatave.

“Miqtë e mi, ditën e sotme për të tretën herë rradhazi, KE rekomandon hapjen e negociatave për Shqipërinë. Ne kemi luftuar çdo ditë për hapjen e negociatave se kjo do rriste kontrollin e Qeverisë. Ne dëshirojmë dhe urojmë që Shqipërisë t’i hapim sa më parë negociatat. Janë 3 vite që negociatat janë refuzuar. Vendet e BE kanë raportet përkatëse, për gjendjen e kriminalitetit, lidhjet e krimit me Qeverinë. Sot, Edi Rama duhet t’i kishte kërkuar ndjesë shqiptarëve për gënjeshtrën e një viti më parë. E mbani mend apo jo? E mbani mend fare mirë, një vit më parë hapi shampanjën për hapjen e negociatave.

Çdo shqiptar shpenzon para për shampanjën e Edi Ramës për festat e orgjive. Reforma në Drejtësi që nuk i mbron por i ndëshkon kriminelët, në asnjë këto fusha progresi nuk është i mjaftueshëm.Gjendjen në Shqipëri e dinë të gjithë qytetarët, të djathtë e të majtë, e dinë edhe në Bruksel. Edhe ata që bëjnë sikur nuk i dinë. I di edhe Edi Rama. Partnerët tanë ndërkombëtarë ja kanë bërë të qartë atij, sic kanë informuar edhe kryetarin e opozitës, se në gjendjen aktuale, Këshilli Evropian i qershorit do të votojë për mos hapjen e negociatave për Shqipërinë.

Dhe ky është një lajm ndëshkimi për çdo shqiptar, ndëshkim i pamerituar që ka një fajtor, një emër, Edi ramën dhe qeverinë e tij antievropiane. Edi Rama e ka frikë hapjen e negociatave sepse e di fare mirë se cka ndodhur në ato vende ku janë hapur negociatat. Se të parët që kanë shkuar para drejtësisë kanë qenë pushtetarët që kanë abuzuar me pushtetin”, tha Basha.

Etiketa: Fier