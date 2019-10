Negociatat/ Bushati: BE të caktojë datën për bisedimet

Ju sugjerojme

Ish-minsitri i Jashtëm Ditmir Bushati po merr pjesë në Konferencën Parlamentare Ndërkombëtare, Dialogu i Dubrovnikut në Catvat të Kroacisë. Deputetë të Bundestagut gjerman, Parlamentit Europian, dhe përfaqësues të vendeve të Europës Juglindore diskutojnë mbi temën “Bashkimi Europian në kaos, perspektiva dhe sfidat e vendeve të Europës Juglindore.

Këtë vit konferenca përkon me një moment të rëndësishëm siç është ai i vendimit për çeljen e negociatave të Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut me BE-në.

Në fjalën e tij, ish-ministri Bushati theksoi: “Pas një dekade u riktheva në Forumin e përvitshëm të #Cavtat në #Dubrovnik, i cili mbledh së bashku parlamentarë nga Bundestagu gjerman, Parlamenti Europian, Europa Juglindore dhe ekspertë, të interesuar për progresin e Ballkanit Perëndimor drejt BE-së.

Teksa javës tjetër presim nga vendet anëtare të BE-së përcaktimin e datës për fillimin e bisedimeve të pranimit, në përputhje me Konkluzionet e BE-së, të Qershorit 2018, është me rëndësi që qëndrimet skeptike e frenuese ndaj procesit të zgjerimit të mos ngadalësojnë motivin tonë për të vijuar me procesin e vështirë të reformave transformuese.

Europa, si projekt i shpresës është e vetmja rrugë për të fuqizuar demokracinë, për të projektuar një model të qëndrueshëm të zhvillimit ekonomik dhe progresit shoqëror.

Kjo nuk është çështje kapitujsh e ligjesh në letër, por çështje e Shqipërisë së nesërme. Pavarësisht qëndrimit që mund të ketë sot Franca, nesër Holanda apo pasnesër një vend tjetër anëtar i BE, duhet të jemi të vetëdijshëm se rruga jonë do të jetë e përpjetë.

Ndaj, na duhet një Pakt për Europën dhe angazhim i njëmendtë politik e shoqëror për të ndarë interesin e epërm kombëtar nga politika e ditës. Procesi i anëtarësimit në BE duhet të korrespondojë gjithnjë e më shumë me modernizimin, demokratizimin dhe zhvillimin e Shqipërisë së nesërme”.

Etiketa: anetaresim