Negociatat/ Bushati: Vendimi i vonuar, procesi test dhe për BE

Ish-ministri i Jashtëm, Ditmir Bushati deklaron se procesi i çeljes së negociatave të Shqipërisë me BE është i vonuar. Ai kujton se blloku 28 anëtarësh për të tretën herë radhazi po diskuton dritën jeshile me Tiranën, një proces i cili nuk mbaron me kaq, por kërkon 10 vite deri në anëtarësimin e plotë. Gjithsesi, vendimmarrjen e 18 tetorit, Bushati e konsideron si një test edhe për vetë BE-në dhe rolin e saj si fuqi.

Postimi i plotë i Bushatit









“Është hera e tretë në 16 muaj që BE po diskuton për fillimin e bisedimeve të pranimit me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Një proces i cili ka të ngjarë të marrë një dekadë për të përfunduar dhe nuk ndikon as në procesin e reformave brenda BE-së, as nevojën për të përmirësuar strategjinë e pranimit me vendet e Ballkanit Perëndimor. Projekti Europian nuk mund të konsolidohet pa Ballkanin Perëndimor. BE-ja është zgjeruar në perëndim, lindje, veri, jug. Vonesa është e gjatë për të filluar këtë proces me jug-lindjen bazuar në meritë, besueshmëri dhe parashikueshmëri. Ky është një test lakmues për BE, si një fuqi botërore në një botë të pasigurtë.”

It’s the third time in 16 months that #EU is discussing on starting accession talks with 🇦🇱🇲🇰. A process which will likely take a decade to complete & doesn’t impact neither the reform process within EU, nor the need to improve the accession strategy with Western Balkan countries — Ditmir Bushati (@ditmirbushati) October 15, 2019

