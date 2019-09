Negociatat dhe kriza, Presidenti i BE, Donald Tusk nesër në Tiranë

Ju sugjerojme

Presidenti i Këshillit të Europës, Donald Tusk do të zhvillojë nesër një vizitë zyrtare në vendin tonë. Sipas axhendës zyrtare, Donald Tusk do të takojë të martën kryeministrin Edi Rama, takim i cili pritet të nisë prej orës orën 15:00.

Në fokus do të jetë do të jetë çështja e hapjes së negociatave, por edhe kriza politike që po kalon vendi. Pas takimit me kreun e qeverisë, Presidenti i BE do të mbajë edhe një konferencë për mediat në orën 15:35.

Qeveria shqiptare shpreson në një vendim pozitiv gjatë samitit të BE në 17-18 tetor në Bruksel, por edhe nëse do të jetë një “Po” nga blloku 28 anëtarësh, ajo pritet të jetë me kushte të rrepta. Gjermania dhe

Angela Merkel i kanë përcaktuar tashmë detyrat e tyre për qeverinë “Rama”, por megjithatë, fjala e fundit për qëndrimin e Berlinit do t’i takojë Bundestagut gjerman në fund të këtij muaji.

